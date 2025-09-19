ग्रैमी विजेता गीतकार ब्रेट जेम्स की विमान हादसे में मौत, 57 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

  1. हिन्दी समाचार
 ग्रैमी अवॉर्ड (Grammy Award) से सम्मानित और नैशविल सॉन्गराइटर्स हॉल ऑफ फेम मशहूर गीतकार ब्रेट जेम्स (Nashville Songwriters Hall of Fame honors renowned songwriter Brett James) का 57 वर्ष की उम्र में विमान दुर्घटना (Plane Crash) में निधन हो गया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली।  ग्रैमी अवॉर्ड (Grammy Award) से सम्मानित और नैशविल सॉन्गराइटर्स हॉल ऑफ फेम मशहूर गीतकार ब्रेट जेम्स (Nashville Songwriters Hall of Fame honors renowned songwriter Brett James) का 57 वर्ष की उम्र में विमान दुर्घटना (Plane Crash) में निधन हो गया है। जेम्स, जिन्होंने कई सुपरहिट गाने लिखकर संगीतप्रेमियों के दिलों में खास जगह बनाई थी, अचानक हुए इस हादसे के कारण कंट्री म्यूजिक (Country Music) की दुनिया ने एक चमकता सितारा खो दिया है।

जानें हादसे की पूरी कहानी

18 सितंबर को हुए इस हादसे के बाद परिवार और फैंस के बीच शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार, ब्रेट जेम्स जिस छोटे विमान से यात्रा कर रहे थे, वह नॉर्थ कैरोलाइना (North Carolina) के फ्रैंकलिन इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने स्कूल के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर आग पकड़ ली। हादसे के समय विमान में तीन लोग मौजूद थे और दुर्भाग्य से कोई भी जीवित नहीं बच पाया। मैकन काउंटी शेरिफ ऑफिस (Macon County Sheriff’s Office) ने यह पुष्टि की कि नजदीकी आयोटला वैली एलीमेंट्री स्कूल (Ayotla Valley Elementary School) के सभी बच्चे और स्टाफ सुरक्षित हैं।

संगीत जगत में शोक की लहर

जेम्स के निधन की खबर फैलते ही पूरे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई। कंट्री गायक जस्टिन एडम्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ‘हमने एक महान शख्सियत खो दी। ब्रेट न सिर्फ प्रतिभाशाली थे, बल्कि बेहद दयालु इंसान भी थे। उन्होंने मेरे करियर की शुरुआत में हमेशा हौसला बढ़ाया। उनका यह सहयोग कभी भुलाया नहीं जा सकता।’

कंट्री म्यूजिक से जुड़ा एक पेज लिखता है कि ‘आज कंट्री म्यूजिक ने अपना एक सितारा खो दिया है। ब्रेट जेम्स के गीत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उन्होंने जो धुनें और शब्द रचे, वे आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा देते रहेंगे।’

गीतों से बनाई अलग पहचान

ब्रेट जेम्स (Brett James) का नाम उन चुनिंदा कलाकारों में गिना जाता था जिन्होंने न सिर्फ खुद को स्थापित किया बल्कि दूसरों को भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका लिखा हुआ गीत ‘जीसस, टेक द व्हील’ ने कैरी अंडरवुड को नई पहचान दिलाई और कंट्री म्यूजिक में अहम योगदान दिया। यही नहीं, उन्होंने मार्टिना मैकब्राइड का ब्लैस्ड, केनी चेस्नी और अंकल क्रैकर का ‘वेन द सन गोज डाउन’, जेसन अल्डियन का द ट्रूथ और कैरी अंडरवुड का ‘काऊ बॉय’ जैसे कई लोकप्रिय गाने लिखे। उनके करियर में 500 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए गए और इनमें से 27 गाने चार्टबस्टर साबित हुए। यह आंकड़ा ही उनके योगदान की गहराई को बयां करता है।

 

