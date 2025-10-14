बृजेश मणि त्रिपाठी की जनसेवा पहल,गरीब बस्तियों में पहुंची स्वच्छ जल की सौगात

पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने स्लम क्षेत्रों में क्लोरीन गोली बांटकर किया स्वच्छ जल अभियान की शुरुआत
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत नगर पालिका परिषद नौतनवा के अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने मंगलवार को नगर के वार्ड नंबर 01, इंदिरा नगर स्थित स्लम क्षेत्र में पहुँचकर प्रति परिवार औसतन 200 लीटर पानी को स्वच्छ और कीटाणुरहित बनाने के लिए क्लोरीन की गोली का वितरण किया।
इस दौरान अध्यक्ष ने लोगों से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए स्वच्छ पानी के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने कहा कि क्लोरीन की गोली पानी को शुद्ध और पीने योग्य बनाने का प्रभावी माध्यम है। एक गोली से लगभग 20 लीटर पानी स्वच्छ होकर पीने योग्य बनता है।
पालिका अध्यक्ष त्रिपाठी ने बताया कि जो परिवार अपने नल से पानी की व्यवस्था करते हैं, उन्हें इस गोली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। स्वच्छ पानी ही स्वास्थ्य की कुंजी है। उन्होंने कहा कि नगर के सभी वार्डों में इस अभियान को चलाया जाएगा ताकि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक क्लोरीन की गोली पहुँच सके।
इस अवसर पर वार्ड सभासद प्रतिनिधि दुर्गेश कुमार, प्रमोद पाठक, दीपू प्रजापति, मजीद, सुजीत चौधरी, अमित कुमार, कमलेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।