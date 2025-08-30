बसपा सुप्रिमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर बनाया उतराधिकारी, दिया पार्टी में दूसरे नंबर का दर्जा

नई दिल्ली। आकाश आनंद की एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती के इस फैसले के बाद आकाश आनंद पार्टी में नंबर दो की भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही बसपा सुप्रिमों ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बिहार की कमान सौंपी गई है। वह सितंबर से राज्यभर में अधिकार यात्रा निकालेंगे। यात्रा करीब दो दर्जन जिलों को कवर करेगी और पार्टी कैडर को सक्रिय करने की कोशिश होगी। इससे पहले बसपा सुप्रिमो ने 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया था।

बसपा सुप्रिमो मायावती ने राष्ट्रीय संयोजकों की संख्या बढ़ाकर तीन से छह कर दी है। इनमें रामजी गौतम, रंधीर सिंह बेनीवाल, राजा राम, लालजी मेधंकर, अतर सिंह राव और धर्मवीर सिंह अशोक शामिल हैं। वहीं, यूपी की कमान पहले की तरह विश्वनाथ पाल के पास ही रहेगी।

दो बार पद से हटाए जा चुके है आकाश आनंद

बसपा सुप्रिमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सात मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश को राष्ट्रीय संयोजक पद से हटा दिया था। इसके बाद मायावती ने 23 जून 2024 को दोबारा नियुक्त और राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद तीन मार्च 2025 को दूसरी बार हटाए गए और अगले ही दिन पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। फिर 13 अप्रैल 2025 को सार्वजनिक माफी के बाद बसपा में वापसी हो गई लेकिन कोई पद नहीं मिला था। मई 2025 में राष्ट्रीय मुख्य संयोजक बने और अब राष्ट्रीय संयोजक और नंबर दो पोजिशन भी मिल गई।

करोड़ों की कंपनी के मालिक हैं आकाश आनंद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाश आनंद ने अपनी कंपनी खोलने के लिए अपनी 2.5 करोड़ रुपए की कार को गिरवी रखा था। इसके बाद आनंद ने साथ मनीष प्रसाद और सचिन कुमार भी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के अनुसार, आकाश आनंद पांच और कंपनियों के भी डायरेक्टर हैं और उनकी कंपनी की कुल कीमत लगभग 15 करोड़ है।

सौशल मीडिया पर भतीजे ने बुआ को दिया धन्यवाद

आकाश आनंद ने बसपा सुप्रिमो और अपनी बुआ मायावती को सौशल मीडिया के माध्यम से धन्यवाद दिया है। एक्स पर पोस्ट करने हुए उन्होने लिखा कि आदरणीय बहन कु. मायावती जी, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की चार बार रही मुख्यमंत्री का मुझे बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त करने पर पूरे दिल से आभार और धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ ही मैं पूरी निष्ठा और मेहनत से बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर साहब कांशीराम के आंदोलन को आदरणीय बहन जी के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए पूरे जी-जान से काम करूँगा। पार्टी के मेरे सभी साथियों और नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।