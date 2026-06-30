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बसपा सुप्रीमो मायावती बोलीं- श्रीराम मन्दिर चढ़ावा चोरी, ग़बन व हेराफेरी करनेवाले लोग क़तई भी बख़्शे नहीं जाने चाहिये

Ram Mandir Donation Row : अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आयी है। मायावती ने कहा है कि श्रीराम मन्दिर चढ़ावा चोरी, ग़बन व हेराफेरी करनेवाले लोग क़तई भी बख़्शे नहीं जाने चाहिये। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में राजनीति न करने की अपील की है। 

By Abhimanyu 
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Ram Mandir Donation Row : अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आयी है। मायावती ने कहा है कि श्रीराम मन्दिर चढ़ावा चोरी, ग़बन व हेराफेरी करनेवाले लोग क़तई भी बख़्शे नहीं जाने चाहिये। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में राजनीति न करने की अपील की है।

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बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पोस्ट में लिखा, “अयोध्या में श्रीराम मन्दिर से चढ़ावे की हुई चोरी, ग़बन व हेराफेरी आदि करने की मीडिया में आएदिन क़िस्म-क़िस्म की आ रही ख़बरें अति-गम्भीर व चिन्तनीय। ऐसे लोग क़तई भी बख़्शे नहीं जाने चाहिये, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण करना भी ठीक नहीं। साथ ही, अब यहां मन्दिर में श्रद्धा के चढ़ावे आदि में आगे कोई भी शिकायत ना आये, इसके लिए देश के दूसरे विख्यात व प्रसिद्ध मन्दिरों में चढ़ावे आदि के हिसाब-किताब के लिए जो वहां व्यवस्था है तो उनका यहां अयोध्या में भी अनुशरण करके इस प्रकरण को जल्दी ही सुलझाना चाहिये तो यह उचित होगा।”

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उन्होंने आगे लिखा, “इतना ही नहीं बल्कि देश में राजनीति का अपराधीकरण व अपराध का राजनीतिकरण तथा धर्म का राजनीतिकरण एवं राजनीति का अंध धर्मीकरण ना किया जाये तो यह सही व संवैधानिक होगा, ऐसी बी.एस.पी. की राजनीतिक पार्टियों को देश व जनहित में सलाह और साथ ही देशवासियों से भी यह अपील।”

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