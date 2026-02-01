  1. हिन्दी समाचार
  3. Budget 2026 : यूट्यूबर्स और गेमिंग सेक्टर की बल्ले-बल्ले, कंटेंट क्रिएटर्स पर मोदी सरकार ने लुटाए करोड़ों रुपये

केंद्रीय बजट 2026 (Union Budget 2026) में भारत की बढ़ती क्रिएटर और डिजिटल मीडिया इकॉनमी (Digital Media Economy) पर फोकस किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने एजुकेशनल संस्थानों में कंटेंट क्रिएटर लैब (Content Creator Lab) स्थापित करने की योजनाओं की घोषणा की है।

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026 (Union Budget 2026) में भारत की बढ़ती क्रिएटर और डिजिटल मीडिया इकॉनमी (Digital Media Economy) पर फोकस किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने एजुकेशनल संस्थानों में कंटेंट क्रिएटर लैब (Content Creator Lab) स्थापित करने की योजनाओं की घोषणा की है। इस कदम का मकसद शिक्षा को उभरते क्रिएटिव और डिजिटल इंडस्ट्रीज (Digital Industries) के साथ जोड़ना और स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार करियर के लिए तैयार करना है।

कौन से सेक्टर होंगे शामिल?

प्रस्ताव के तहत बजट में मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (Indian Institute of Creative Technologies) को 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब (Content Creator Lab)  स्थापित करने में मदद करने की योजना है। यह पहल भारत की ‘ऑरेंज इकोनॉमी’ (Orange Economy) को मजबूत करने से जुड़ी है, जिसमें मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल स्टोरीटेलिंग जैसे क्रिएटिव इंडस्ट्री शामिल हैं।

स्टोरीटेलिंग को बढ़ावा देगा ये बजट

वित्त मंत्री ने कहा कि लक्ष्य शुरुआती दौर में क्रिएटिविटी, स्टोरीटेलिंग और एडवांस्ड मीडिया स्किल्स को बढ़ावा देना है, साथ ही एनिमेशन, गेमिंग और विज़ुअल इफेक्ट्स जैसे तेज़ी से बढ़ते सेक्टर्स के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना है। बजट में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AVGC-XR में इन्वेस्टमेंट को दोगुना करके 35 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, बजट 2026-27 में AVGC टैलेंट के डेवलपमेंट के लिए 250 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं।

इसमें नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (NFDC) और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन (National Centre of Excellence for Animation) , विज़ुअल इफेक्ट्स (Visual Effects), गेमिंग (Gaming) और कॉमिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी (NCoE AVGC-XR) के लिए भी 35 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। यह अलॉटमेंट बजट 2025-26 के 17 करोड़ रुपये से ज्यादा है।

निर्मला सीतारमण ने की घोषणा

अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) सेक्टर एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, जिसमें 2030 तक 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। कुल मिलाकर, ये घोषणाएं भारत को हाई-वैल्यू डिजिटल कंटेंट (High-value digital content) के लिए एक ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करने की दिशा में एक अच्छी कोशिश है।

इंडियन सिनेमा को भी अलॉट हुए करोड़ों

बजट डॉक्यूमेंट्स (Budget Documents) में फिल्म फेस्टिवल्स, नई फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के प्रोडक्शन के जरिए इंडियन सिनेमा (Indian Cinema) के प्रमोशन और बचाव के लिए 344.55 करोड़ रुपये का एलोकेशन भी दिखाया गया है। साथ ही, इंडियन सिनेमा (Indian Cinema) को अपना काम दिखाने के लिए एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने के लिए भी 344.55 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

