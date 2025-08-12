हरियाणा लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए निकली बंपर भर्ती, जल्द करें आवेदन, छूट न जाये मौका

नई दिल्ली। ​हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिये सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका​ दिया है। जी हां हरियाणा लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए बंपर भर्ती निकली है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने आज 12 अगस्त को असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू किया है। जो भी आवेदक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिये अच्छा अवसर है। आवेदक कंपनी के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बताते चले कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं।

लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट इंजीनियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 12 अगस्त, 2025 से शुरू की गई है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवेदको को इसकी आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाके आवेदन करना होगा। आपको बतादें कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिये कुल 153 पद निकाले है। इन जॉब के लिये आवेदन करने की लस्ट डेट 1 सितंबर 2025 को शाम 5 बजे तक है। वहीं आवेदन शुल्क जमा करने की लस्ट डेट 1 सितंबर 2025 है। य​ह डेट बढ़ घट भी सकती है। पूरी जानकारी के लिये इसकी वेबसाइट hpsc.gov.in में जाकर देख लें और आवेदन में जितनी आवेदन शुल्क हो वो जमा करें और जो भी जानकारी मांगी जाये उसे घ्यान से भरें।