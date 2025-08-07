  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में बंपर भर्ती, 8 अगस्त तक कर सकतें हैं आवेदन

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में बंपर भर्ती, 8 अगस्त तक कर सकतें हैं आवेदन

देश में बेरोजगारों के​ लिये रोजगार देने में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) आगे आया है। इस कंपनी ने निकाले है बंपर भर्ती। आप भी कर सकतें हैं आवेदन। बतादें कि जल्द ही आर्टिसन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की डेट खत्म होने वाली है।

By Sudha 
Updated Date

नई दिल्ली। देश में बेरोजगारों के​ लिये रोजगार देने में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) आगे आया है। इस कंपनी ने निकाले है बंपर भर्ती। आप भी कर सकतें हैं आवेदन। बतादें कि जल्द ही आर्टिसन के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की डेट खत्म होने वाली है। आप भी इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में कंपनी को कुल 515 पदों को भरना है। इस भर्ती में फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फाउंड्रीमैन के पद शामिल है।  भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडआर्टिसन भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का 10वीं कक्षा पास करना जरुरी है। इसके अलावा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी आईटीआई और एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरुरी है। सामान्य और ओबीसी वर्ग के आवेदको को न्यूनतम 60% अंक तथा एससी/एसटी वर्ग के लिए न्यूनतम 55% अंक जरुरी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से आवेदन करने वाले आवेदको को अपनी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरे राज्यों से आवेदन करने वाले आवेदको को हिंदी भाषा आना जरुरी है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवेदकों की उम्र सीमा 27 साल रखी गई है। उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 से गिनी जायेगी। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी।इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में CBT होगी। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा । अंतिक चरण में चिकित्सा परीक्षण होगा । तीनों चरणों को पास करने के बाद ही आवेदकों का चयन होगा।

पढ़ें :- ब्रज की गरिमा को कलंकित करने वाले कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का होगा विरोध, चेतावनी सभा में 11 सदस्यीय कमेटी गठित

आवेदन प्रक्रिया
कंपनी के वेबसाइट पर जायें home page पर जायें “Careers” या “Recruitment” टैब  पर  Click  करें। इसके बाद “Apply Online” या “Online Registration” Link पर Click करें। अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल कर रजिस्ट्रेशन करें। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म को सही जानकारी से भरें।
मांगी गई डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करें। अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क ऑनलाइन तरीके से जमा कर दें इसके बाद फॉर्म सबमिट करें।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ब्रज की गरिमा को कलंकित करने वाले कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का होगा विरोध, चेतावनी सभा में 11 सदस्यीय कमेटी गठित

ब्रज की गरिमा को कलंकित करने वाले कथा प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य का होगा...

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता की भलाई के लिये नियमित करते हैं जनसुनवाई

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता की भलाई के लिये नियमित करते...

राहुल गांधी बोले- वोट चोरी हमारे लोकतंत्र पर है एटम बम, चुनाव आयोग से कहा साबित कीजिए बीजेपी के साथ नहीं है मिलीभगत

राहुल गांधी बोले- वोट चोरी हमारे लोकतंत्र पर है एटम बम, चुनाव...

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में बंपर भर्ती, 8 अगस्त तक कर सकतें हैं आवेदन

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में बंपर भर्ती, 8 अगस्त तक कर सकतें...

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की 'वोट चोरी' का किया पर्दाफाश, बोले- इन पांच तरीकों से हो रहा है लोकतंत्र पर बड़ा हमला

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की 'वोट चोरी' का किया पर्दाफाश, बोले-...

Shahjahanpur News : DCM में मांस होने की आशंका पर कांवड़ियों ने डीसीएम में लगा दी आग, किया जमकर हंगामा

Shahjahanpur News : DCM में मांस होने की आशंका पर कांवड़ियों ने...