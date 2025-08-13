  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. HPSC में निकली बंपर भर्ती, सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा, वेतन 1.67 लाख, आज से करें आवेदन

HPSC में निकली बंपर भर्ती, सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा, वेतन 1.67 लाख, आज से करें आवेदन

​हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने निकाली बंपर भर्ती। यहां ​की सरकार युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को साकार कराने को लेकर निकाली भर्ती इन भर्तियों में आवेदक कर सकतें हैं।

By Sudha 
Updated Date

नई दिल्ली। ​हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने निकाली बंपर भर्ती। यहां ​की सरकार युवाओं के सरकारी नौकरी के सपने को साकार कराने को लेकर निकाली भर्ती इन भर्तियों में आवेदक कर सकतें हैं आवेदन। ​हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने आज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पदों को भरने के लिये आवेदन मांगे हैं। बतादें कि इन भर्तियों के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग 255 पद भर्ती करेगा। जो आवेदक सरकारी नौकरी की चाह रखता हो वे इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.hpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर दें। क्योंकि आज से आवेदन खिड़की खोल दी गई है। वहीं इसके आवेदन और शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2025 निर्धारित किया गया है।

पढ़ें :- BTSC Nursing Tutor Vacancy 2025: बिहार में निकाली 498 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से

आवेदन की शर्तें
इन नौकरी के आवेदन करने की अपनी कुछ शर्ते हैं अगर आप उनको पूरा करतें है तो आप इन भर्तियों में आवेदन कर सकतें हैं। बतादें कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून में स्नातक (LLB) की डिग्री होना जरुरी है। इसके अलावा आवेदक को कक्षा 10वीं तक किसी एक भाषा के रूप में हिंदी या संस्कृत की पढ़ई की गई हो। आवेदक का बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में पंजीकरण होना भी जरुरी है।

आवेदक की उम्र सीमा
इन पदों के आवेदन करने के लिये आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दिया गया है। एससी और एसटी वर्ग को अधिकतम 5 वर्ष की छूट तथा ओबीसी वर्ग को अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क
इन पदों में आवेदन करने की फीस इस प्रकार है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पद के लिए आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के आवेदकों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। और EWS, OBC और हरियाणा राज्य की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये देय होगा
चयन प्रक्रिया और वेतनमान

वेतन
आवेदको के चयन होजाने के बाद चयनित आवेदको को प्रतिमाह 53,100 रुपये से 1,67,800 रुपये तक का वेतनमान प्रदान किया जाएगा। आवेदन करने के लिये आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं और आवेदन करें

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP ASSEMBLY MONSOON SESSION : CAG रिपोर्ट पेश, खनन, ठोस कचरा प्रबंधन और सड़क निर्माण में धांधलियां उजागर , खनन में इस्तेमाल हुआ शव वाहन और एम्बुलेंस

UP ASSEMBLY MONSOON SESSION : CAG रिपोर्ट पेश, खनन, ठोस कचरा प्रबंधन...

जन्माष्टमी से पहले अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला, मंदिर की दीवारों पर लिखे भारत और हिंदू विरोधी स्लोगन

जन्माष्टमी से पहले अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला, मंदिर की दीवारों...

यूपी के इस जिले में JCB से गड्ढे खोदकर दफनाए जा रहे हैं मुर्गे-मुर्गियां, चिकन-अंडों की बिक्री तक तीन हफ्ते का बैन...

यूपी के इस जिले में JCB से गड्ढे खोदकर दफनाए जा रहे...

HPSC में निकली बंपर भर्ती, सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा, वेतन 1.67 लाख, आज से करें आवेदन

HPSC में निकली बंपर भर्ती, सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा, वेतन...

15 अगस्त पर मीट की दुकाने बंद होने के आदेश पर भड़के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार,कहा - इस तरह का प्रतिबंध लगाना गलत

15 अगस्त पर मीट की दुकाने बंद होने के आदेश पर भड़के...

यूपी में अब बच्चों को छूना भी टीचर्स को पड़ेगा महंगा, नए आदेश से स्कूलों में मचा हड़कंप

यूपी में अब बच्चों को छूना भी टीचर्स को पड़ेगा महंगा, नए...