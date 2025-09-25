Cantilever Glass Bridge : देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज इस राज्य में खुलने जा रहा , Skywalk दिखेंगे अद्भुत नजारे

विशाखापत्तनम में कैलासगिरी हिल पर देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज 25 सितंबर को आंध्र प्रदेश में खुलने जा रहा है। विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की देखरेख में बनाए गए इस खूबसूरत ढांचे की लागत 7 करोड़ रुपये है। वहीं ब्रिज की लंबाई की बात करें तो यह ग्लास ब्रिज 55 मीटर लंबा है, जिसने केरल के वागामोन ग्लास ब्रिज (38 मीटर) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मजबूती की बात करें तो यह ढांचा 250 किमी/घंटा तक की हवाओं और चक्रवात को झेल सकता है।

पूरा ब्रिज मजबूत स्टील से बना है और इसका फर्श क्रिस्टल-क्लियर, तीन-परत वाला कांच का है, जिससे मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं।

इसकी डिजाइन में सुरक्षा का काफी ध्यान रखा गया है। इस ब्रिज पर एक बार में 100 से ज्यादा लोग आ सकते हैं। ब्रिज के एक वर्ग मीटर में 500 किलोग्राम का वजन भी आ जाता है तो उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन लोगों की सुरक्षा और भीड़ कम रखने के लिए ब्रिज पर एक बीार में 40 लोगों भेजे जाएंगे।

ग्लास ब्रिज से उम्मीद की जा रही है कि यह विशाखापट्टनम की नई पहचान बनेगा और 25 सितंबर को जनता के लिए खुलने के बाद पूरे पर्यटकों को आकर्षित करेगा।