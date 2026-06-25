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Car Blast Video : उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से वैन लटकाकर किया ब्लास्ट, आयोजक समेत 4 पर FIR

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) जिले के बड़नगर कस्बे में मुहर्रम जुलूस (Muharram Procession) के दौरान किया गया एक बेहद खतरनाक स्टंट (Dangerous Stunts) सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद कानूनी विवादों में घिर गया है। यहां अडान मोहल्ले से निकले जुलूस में एक टाटा मैजिक वैन (Tata Magic Van) को हाइड्रोलिक क्रेन (Hydraulic Crane) की मदद से हवा में करीब 40 फीट की ऊंचाई पर लटकाया गया और फिर आतिशबाजी के जरिए उसमें एक जोरदार धमाका किया गया।

By santosh singh 
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उज्जैन: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) जिले के बड़नगर कस्बे में मुहर्रम जुलूस (Muharram Procession) के दौरान किया गया एक बेहद खतरनाक स्टंट (Dangerous Stunts) सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद कानूनी विवादों में घिर गया है। यहां अडान मोहल्ले से निकले जुलूस में एक टाटा मैजिक वैन (Tata Magic Van) को हाइड्रोलिक क्रेन (Hydraulic Crane) की मदद से हवा में करीब 40 फीट की ऊंचाई पर लटकाया गया और फिर आतिशबाजी के जरिए उसमें एक जोरदार धमाका किया गया। सार्वजनिक सुरक्षा को ताक पर रखकर किए गए इस खतरनाक कृत्य का वीडियो वायरल होते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्टंट के मुख्य आयोजक सहित चार लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।

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क्रेन से हवा में लटकाकर किया गया धमाका

यह पूरी घटना 23 जून 2026 की रात की बताई जा रही है, जब बड़नगर में एक स्थानीय अखाड़े द्वारा मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था। जुलूस में बड़ी संख्या में तमाशबीन और श्रद्धालु मौजूद थे। इसी भीड़ के बीच एक बड़ी क्रेन बुलाई गई और उससे एक वैन को बांधकर आसमान की तरफ उठाया गया।

वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि वैन को ऊपर उठाने से ठीक पहले दो युवकों ने उस पर लाल झंडे लगाए थे और वैन के मुख्य हिस्से पर बड़े अक्षरों में ‘ले फिर आ गए’ लिखा हुआ था। जब गाड़ी हवा में करीब 40 फीट ऊपर पहुंच गई, तो उसमें रखे पटाखों के कारण एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ते दिखे। इस जानलेवा स्टंट को देखने के लिए नीचे सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े थे।

आयोजक और क्रेन मालिक समेत 4 पर केस दर्ज

मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) करणदीप सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के तुरंत बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बड़नगर थाने में मामला पंजीकृत किया है। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में चार लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।

शोएब खान: स्टंट और कार्यक्रम का मुख्य आयोजक।

जाहिद खान और तालीम: वैन के ऊपर चढ़कर झंडे लगाने वाले और स्टंट में सहयोग करने वाले युवक।

गोपाल: क्रेन का मालिक, जिसने इस खतरनाक स्टंट के लिए अपनी क्रेन उपलब्ध कराई थी।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन सभी आरोपियों के खिलाफ कानून की सुसंगत और सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जल्द ही सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

दिवाली के रॉकेटों से किया गया था ब्लास्ट

एएसपी करणदीप सिंह ने शुरुआती जांच के हवाले से बताया कि वैन के भीतर किसी हाई-ग्रेड विस्फोटक का नहीं, बल्कि आमतौर पर दिवाली के त्योहार पर इस्तेमाल होने वाले तेज क्षमता के रॉकेट्स और पटाखों का उपयोग किया गया था। पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या इस तरह के बारूदी प्रदर्शन के लिए स्थानीय प्रशासन या अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) से कोई वैध अनुमति ली गई थी या नहीं। पुलिस ने बताया कि आयोजकों द्वारा पूर्व में भी भीड़ को आकर्षित करने और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन को देखते हुए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

सोशल मीडिया पर छिड़ा विवाद, पुलिस की शांति की अपील

इस खतरनाक स्टंट का वीडियो एक इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट होने के बाद तेजी से इंटरनेट पर फैल गया, जिसके बाद इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई हिंदूवादी संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने सार्वजनिक रूप से इस तरह के विस्फोटक स्टंट को अनुमति दिए जाने पर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

विवाद बढ़ता देख पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की धार्मिक या सांप्रदायिक अटकलें न लगाने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत फॉरेंसिक और वैधानिक जांच जारी है, और जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम तथ्यात्मक रिपोर्ट जारी की जाएगी।

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