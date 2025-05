रोमन कैथोलिक चर्च के 2000 साल के इतिहास में पहली बार अमेरिकी कार्डिनल चुना गया पोप, पीएम मोदी व राहुल गांधी ने दी बधाई

नई दिल्ली। अमेरिकी धर्मगुरु रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्त (Cardinal Robert Francis Prevost) को गुरुवार को नया पोप चुन लिया गया है। वो अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल हैं। दो दिनों तक चली चयन प्रक्रिया के बाद प्रीवोस्ट को पोप लियो XIV के रूप में चुना गया है। नए पोप चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बधाई दी है। वेटिकन सिटी (Vatican City) में 8 मई को सिस्टिन चैपल से सफेद धुआं उठता दिखा और सेंट पीटर्स की घंटिया बज उठी। ये संकेत था कि रोमन कैथोलिक चर्च (Roman Catholic Church) के कार्डिनल्स ने अपना नया पोप चुन लिया है। शिकागो में जन्मे रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट (Robert Francis Prevost) नए पोप चुने गए हैं। प्रीवोस्ट को अब पोप लियो चौदहवें (XIV) के नाम से जाना जाएगा।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मैं भारत के लोगों की ओर से परम पावन पोप लियो XIV को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कैथोलिक चर्च का उनका नेतृत्व शांति, सद्भाव, एकजुटता और सेवा के आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए बहूत महत्वपूर्ण क्षण में आया है। भारत हमारे साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए होली सी के साथ निरंतर संवाद और जुड़ाव के लिए प्रतिबद्ध है।

I convey sincere felicitations and best wishes from the people of India to His Holiness Pope Leo XIV. His leadership of the Catholic Church comes at a moment of profound significance in advancing the ideals of peace, harmony, solidarity and service. India remains committed to…

