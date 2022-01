दिल्ली में महिला से हुई बदसलूकी का मामला: राहुल गांधी बोले-महिलाओं को इंसान समझते ही नहीं हैं, ये शर्मनाक है

नई दिल्ली। दिल्ली में महिला के साथ हुई दरिंदगी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया है। उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ये समाज का घिनौना चेहरा है। दरअसल, तीन दिन पूर्व एक महिला के साथ बदसलूकी की गई थी। साथ ही महिला के साथ मारपीट कर उसके बाल काटकर सड़कों पर घुमाया गया था। इस दौरान महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया था।

The video of a 20-year-old woman being brutally beaten up exposes a very disturbing face of our society.

The bitter truth is that many Indians don’t consider women to be human.

This shameful fact needs to be acknowledged and called out.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 31, 2022