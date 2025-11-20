बिहार की एनडीए सरकार के शपथ समारोह में रखा गया जातीय गणित का ध्यान, सबसे ज्यादा दलित समाज से बने मंत्री

  1. हिन्दी समाचार
बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 27 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसमें भाजपा कोटे से सबसे ज्यादा 14 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि जेडीयू कोर्ट से आठ, लोजपा (राम) से दो, हम और रालोमो से एक-एक मंत्री बनाया गया है। सबसे अहम है कि, नीतीश मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री भी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

जेडीयू कोटे से जमा खान ने मंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए गठबंधन के इस शपथ समारोह में जातिय समीकरण का भी खूब ध्यान रखा गया है। नई एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण, दलित, वैश्य, मुस्लिम हर वर्ग से नेताओं को शामिल किया गया है। अगड़ी और पिछड़ी जातियों के समीकरण को संतुलित कर नामों का चयन किया गया है।

इनमें सबसे अधिक दलित समाज से पांच मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद राजपूत और वैश्य से चार, भूमिहार और ब्राह्मण तीन, कुशवाहा से तीन, कुर्मी से दो, निषाद से दो, यादव से दो ओर कायस्थ जाति से एक को मंत्री बनाया गया है। सीएम नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। वहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा और विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं।

देखिए पूरी लिस्ट
1सम्राट चौधरीकुशवाहा
2विजय कुमार सिन्हाभूमिहार
3विजय कुमार चौधरीभूमिहार
4बिजेन्द्र प्रसाद यादवयादव
5श्रवण कुमारकुर्मी
6मंगल पांडेयब्राह्मण
7डॉ. दिलीप जायसवालवैश्य
8अशोक चौधरीदलित
9लेशी सिंहराजपूत
10मदन सहनीनिषाद
11नितिन नवीनकायस्थ
12राम कृपाल यादवयादव
13संतोष कुमार सुमनदलित
14सुनील कुमारदलित
15जमां खानमुस्लिम
16संजय सिंह ‘टाइगर’राजपूत
17अरुण शंकर प्रसादवैश्य
18सुरेन्द्र मेहताकुशवाहा
19नारायण प्रसादवैश्य
20सुमित निषादनिषाद
21लखेंद्र रोशन पासवानदलित
22श्रेयसी सिंहराजपूत
23डॉ. प्रमोद कुमारवैश्य
24संजय कुमार पासवानदलित
25संजय कुमार सिंहराजपूत
26दीपक प्रकाशकुशवाहा

 

 

