बिहार की एनडीए सरकार के शपथ समारोह में रखा गया जातीय गणित का ध्यान, सबसे ज्यादा दलित समाज से बने मंत्री

पटना। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 27 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसमें भाजपा कोटे से सबसे ज्यादा 14 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि जेडीयू कोर्ट से आठ, लोजपा (राम) से दो, हम और रालोमो से एक-एक मंत्री बनाया गया है। सबसे अहम है कि, नीतीश मंत्रिमंडल में एक मुस्लिम मंत्री भी है।

जेडीयू कोटे से जमा खान ने मंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए गठबंधन के इस शपथ समारोह में जातिय समीकरण का भी खूब ध्यान रखा गया है। नई एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण, दलित, वैश्य, मुस्लिम हर वर्ग से नेताओं को शामिल किया गया है। अगड़ी और पिछड़ी जातियों के समीकरण को संतुलित कर नामों का चयन किया गया है।

इनमें सबसे अधिक दलित समाज से पांच मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद राजपूत और वैश्य से चार, भूमिहार और ब्राह्मण तीन, कुशवाहा से तीन, कुर्मी से दो, निषाद से दो, यादव से दो ओर कायस्थ जाति से एक को मंत्री बनाया गया है। सीएम नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। वहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कुशवाहा और विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं।