CBI Raid : सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया सहित 15 के नाम

CBI Raid : दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के आवास सहित दिल्ली-एनसीआर में 21 स्थानों पर सीबीआई (CBI) की छापेमारी चल रही है। सीबीआई (CBI) के एक अधिकारी ने बताया कि कथित आबकारी घोटाले में अपनी एफआईआर (FIR) में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) सहित 15 आरोपियों के नाम शामिल किए हैं। आबकारी अधिकारियों, शराब कंपनी के अधिकारियों, डीलरों के साथ-साथ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों पर भी मामले में मामला दर्ज किया गया है। वहां से जांच एजेंसी को एक्साइज ड्यूटी से जुड़े कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं। सीबीआई के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट किसी भी सरकारी अधिकारी के घर पर नहीं होने चाहिए थे।

CBI lists 15 accused, including Delhi Deputy CM Manish Sisodia, in its FIR on alleged excise scam: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) August 19, 2022