NAUTANWA:सुबह की सैर बनी खौफ का सफर — बाइक सवार लुटेरों ने महिला से चैन लूटी

दिनदहाड़े चैन लूट से सनसनी, महिला की सूझबूझ से बची बड़ी वारदात

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नगर के मुख्य मार्ग पर बुधवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब टहलने निकली एक महिला से बाइक सवार दो बदमाशों ने चैन लूट ली। महिला की सूझबूझ और विरोध के चलते लुटेरे पूरी चैन नहीं ले जा सके और आधा हिस्सा वहीं छूट गया।

जानकारी के अनुसार, लोहिया नगर निवासी दीप्ति गर्ग, पत्नी विश्व प्रसाद गर्ग, रोज की तरह सुबह करीब साढ़े छह बजे टहलने निकली थीं। जब वह स्टेशन चौराहे के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय के समीप पहुंचीं, तभी बाइक सवार दो युवक पीछे से आए। दोनों ने मास्क और हेलमेट पहन रखा था। बाइक रोककर पीछे बैठे युवक ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चैन तोड़ने की कोशिश की।

महिला ने तत्परता दिखाते हुए विरोध किया, जिससे चैन का आधा हिस्सा टूटकर वहीं गिर गया, जबकि बदमाश आधा हिस्सा लेकर फरार हो गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों युवक ओझल हो चुके थे।

दीप्ति गर्ग ने बताया कि पीछे बैठे युवक ने जानबूझकर अपने पैर से बाइक की नंबर प्लेट को ढक रखा था, जिससे पहचान मुश्किल हो गई।

सूचना पर पुलिस की 100 नंबर टीम और स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्य मार्ग पर कई दुकानों और घरों में कैमरे लगे हैं, इसके बावजूद बदमाशों ने दिनदहाड़े वारदात को अंजाम देकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

थानाध्यक्ष का कहना है कि फुटेज और मिले सुरागों के आधार पर जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

