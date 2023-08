चैंपियन पेशेवर पहलवान विंडहैम रोटुंडा का 36 की उम्र में निधन, 2 सप्ताह पहले मिला था मेडिकल क्लीयरेंस

नई दिल्ली। ब्रे वायट (Bray Wyatt) के नाम से मशहूर चैंपियन पेशेवर 36 वर्षीय पहलवान विंडहैम रोटुंडा (Windham Rotunda) ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनकी मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। वायट के निधन से हर कोई सदमे में हैं। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक (Heart Attack) बताई जा रही है। पूर्व पहलवान Triple H ने सोशल मीडिया पर वायट के बारे में जानकारी दी। दरअसल वायट फरवरी से किसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे।

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो रिकवरी कर रहे थे और जल्दी रिंग में भी वापसी करने वाले थे। इतना ही नहीं निधन से 2 सप्ताह पहले ही डॉक्टर्स ने उन्हें मेडिकल क्लीयरेंस (Medical Clearance) भी दे दी थी। Triple H ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम माइक रोटुंडा का फोन आया, जिन्होंने दुखद खबर दी कि हमारे WWE परिवार के आजीवन सदस्य वायट का निधन हो गया है।

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…

— Triple H (@TripleH) August 24, 2023