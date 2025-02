Champions Trophy 2025 : चैंपियंस ट्रॉफी में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड क्रिकेट में घमासान, कप्तान जोस बटलर ने छोड़ी टीम की कमान

Champions Trophy 2025 : इंग्लैंड (England) के सीमित ओवरों के कप्तान जोस बटलर (Captain Jos Buttler) ने चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को पद छोड़ दिया है। इंग्लैंड (England) का प्रदर्शन चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) में काफी खराब रहा था और टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई थी। इंग्लैंड (England) ने शुरुआती दोनों मैच गंवा दिए थे जिससे उसका सफर ग्रुप चरण में ही थम गया था। इंग्लैंड (England) का सामना अब ग्रुप चरण के अंतिम मैच में शनिवार को दक्षिण अफ्रीका से होना है। अब खराब प्रदर्शन के बाद जोस बटलर ने वनडे और टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। बटलर 1 मार्च (शनिवार) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी बार इंग्लैंड की कप्तानी करते नजर आएंगे।

Jos Buttler has announced he will step down as England Men's white ball captain.

More details 👇

— England Cricket (@englandcricket) February 28, 2025