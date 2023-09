Chandrayaan-3 Update : चंद्रयान-3 को इसरो ने डाला स्लीप मोड में, अब 22 सितंबर से फिर होगा एक्टिव

Chandrayaan-3 : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने कहा कि चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) मिशन के रोवर प्रज्ञान (Rover Pragyan) ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसरो (ISRO) ने सोशल मीडिया साइट एक्स (Social Media Site X) पर एक पोस्ट में कहा कि रोवर को सुरक्षित रूप से पार्क कर दिया गया है और स्लीप मोड में डाल दिया गया है। इसरो ने कहा कि वर्तमान में, बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। सौर पैनल (Solar Panel) 22 सितंबर, 2023 को अपेक्षित अगले सूर्योदय पर प्रकाश प्राप्त करने के लिए उन्मुख है। रिसीवर चालू रखा गया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि एक और चरण के लिए जागने की उम्मीद है। अन्यथा, यह हमेशा भारत के चंद्र राजदूत के रूप में वहीं रहेगा।

प्रज्ञान रोवर ने तय की 100 मीटर की दूरी

बीते दिन यानी शानिवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (Satish Dhawan Space Center at Sriharikota) से सूर्य मिशन (Surya Mission) आदित्य एल 1 (Aditya L1) का सफल प्रक्षेपण पर सोमनाथ ने बधाई संदेश देते हुए कहा था कि “प्रज्ञान रोवर (Pragyan Rover) और विक्रम लैंडर (Vikram Lander) अभी भी काम कर रहे हैं। हम अगले एक से दो दिनों में दोनों को स्लीप मोड (Sleep Mode) में रखने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चंद्र रात को सहन करने की जरूरत है। उन्होंने आगे बताया कि रोवर ने लैंडर से लगभग 100 मीटर की दूरी तय की है। इसरो (ISRO) ने चंद्र अन्वेषण मिशन के हिस्से के रूप में प्रज्ञान रोवर (Pragyan Rover) द्वारा अपनाए गए पथ की एक तस्वीर साझा की। यह कुल दूरी 101.4 मीटर है।

Chandrayaan-3 Mission:

The Rover completed its assignments.

It is now safely parked and set into Sleep mode.

APXS and LIBS payloads are turned off.

Data from these payloads is transmitted to the Earth via the Lander.

Currently, the battery is fully charged.

The solar panel is…

— ISRO (@isro) September 2, 2023