Chestnuts : कच्चे सिंघाड़े से वजन घटाने में मिलेगा चमत्कारी रिजल्ट , स्वाथ्य जोखिम को कम करने में  करता है  मदद 

पानी में उगने वाले पौधों में पाया जाने वाला चमत्कारी फल सिंघाड़ा पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। अंग्रेजी में इसे Water Chestnut कहा जाता है, लेकिन ये वास्तव में नट यानी सूखा मेवा नहीं होता, बल्कि एक जलीय फल है जो कीचड़ भरी खेतों में उगता है। इसमें पाए जानें वाले तत्वों की बात करें तो, विटामिन A, विटामिन C, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को बलिष्ठ बनाने के साथ कई बीमारियों से बचाते हैं। सिंघाड़े को वजन कम करने वालों के लिए भी बेहतरीन विकल्प माना जाता है। इसम कैलोरी बहुत कम होती है और इसमें फैट न के बराबर होता है। यही कारण है कि ये फल स्वास्थ्य के साथ-साथ स्वाद का भी बेहतरीन मेल माना जाता है।

पानी में उगने के कारण इसमें पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद करता है।

इसमें लगभग 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम डाइट्री फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। यही कारण है कि वजन घटाने की डाइट में एक्सपर्ट सिंघाड़े को शामिल करने की सलाह देते हैं।

सिंघाड़े में मौजूद Antioxidants शरीर में बनने वाले हानिकारक free radicals को रोकते हैं, जिससे Immune System को नुकसान नहीं पहुंचता।