Chestnuts : कच्चे सिंघाड़े से वजन घटाने में मिलेगा चमत्कारी रिजल्ट , स्वाथ्य जोखिम को कम करने में  करता है  मदद 

पानी में उगने वाले पौधों में पाया जाने वाला चमत्कारी फल सिंघाड़ा पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है।
पानी में उगने के कारण इसमें पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद करता है।
इसमें लगभग 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम डाइट्री फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। यही कारण है कि वजन घटाने की डाइट में एक्सपर्ट सिंघाड़े को शामिल करने की सलाह देते हैं।
सिंघाड़े में मौजूद Antioxidants शरीर में बनने वाले हानिकारक free radicals को रोकते हैं, जिससे Immune System को नुकसान नहीं पहुंचता।