मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अनाथ बच्चों के लिए बनी सहारा , 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हर माह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता

Chief Minister Bal Seva Yojana becomes a support for orphan children, financial assistance of Rs 2500 per month to children below 18 years of age