ट्रंप की डिनर पार्टी में फायरिंग पर PM मोदी ने दी प्रतिक्रिया, बोले- यह जानकर राहत मिली कि वे सुरक्षित और सकुशल हैं...

Hilton Hotel Dinner Shooting : वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में डिनर के दौरान फायरिंग ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस डिनर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ट्रंप के कैबिनेट के सदस्य समेत करीब 2600 लोग मौजूद थे। वहीं, हमला करने वाले शख्स को सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “यह जानकर राहत मिली कि वॉशिंगटन DC के एक होटल में हाल ही में हुई सुरक्षा घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित और सकुशल हैं। मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और इसकी स्पष्ट शब्दों में निंदा की जानी चाहिए।”

Relieved to learn that President Trump, the First Lady and Vice President are safe and unharmed following the recent security incident at a Washington DC hotel. I extend my best wishes for their continued safety and well-being. Violence has no place in a democracy and must be… — Narendra Modi (@narendramodi) April 26, 2026

दो कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने AP को बताया कि गोलीबारी के संदिग्ध की पहचान कैलिफ़ोर्निया के टॉरेंस के रहने वाले 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है।

बता दें कि बतौर राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में डिनर में पहली बार शामिल हुए थे। तभी एक शख्स ने फायरिंग करते हुए अंदर घुसने की कोशिश की है। वहीं, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने ट्रंप को सुरक्षा के घेरे में ले लिया और उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। जेडी वेंस और ट्रंप के कैबिनेट के सदस्यों को भी तुरंत बाहर निकाला गया। इस दौरान बाकी लोग फायरिंग की आवाज सुनकर अपनी टेबल के नीचे छिप गए।