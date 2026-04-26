Buddha Purnima 2026 :  बुद्ध पूर्णिमा को भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था,माना जाता है आत्मचिंतन और शांति का दिन

Buddha Purnima 2026 : बुद्ध पूर्णिमा का दिन गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। वैशाख महीने की पूर्णिमा का दिन हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। बुद्ध दर्शन (बौद्ध दर्शन) का मुख्य उद्देश्य व्यावहारिक तरीके से मानवीय दुखों का अंत करना है। यह दर्शन किसी अलौकिक शक्ति के बजाय व्यक्तिगत अनुभव और विवेक पर आधारित है।

बुद्ध पूर्णिमा के दिन भक्त मंदिरों ( महाबोधि मंदिर) में जाते हैं, ध्यान करते हैं, बौद्ध सूत्रों का पाठ करते हैं और फूल, मोमबत्ती और अगरबत्ती चढ़ाते हैं। यह दिन सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि सनातनी परंपरा में भी बेहद खास है, क्योंकि भगवान बुद्ध को श्रीहरि विष्णु का नौवां अवतार माना जाता है।

वर्ष 2026 में बुद्ध पूर्णिमा शुक्रवार, 1 मई को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि होगी, जिसे भगवान बुद्ध की 2588वीं जयंती के रूप में मनाया जाएगा।

बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग (आर्य अष्टांगिक मार्ग) वह मध्यम मार्ग है जो मनुष्य को दुखों से मुक्ति और निर्वाण की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध के चौथे आर्य सत्य “दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा” में इस मार्ग का वर्णन है।

गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार, सच्ची शांति और आत्मज्ञान का मार्ग बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छिपे “आत्म-चिंतन” में निहित है। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं, तभी हम वास्तविक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं।

आत्म-चिंतन का अर्थ है वर्तमान के प्रति सजग होना। बुद्ध के अनुसार, जो व्यक्ति अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं को त्यागकर “वर्तमान क्षण” पर ध्यान केंद्रित करता है, वही शांति पा सकता है।