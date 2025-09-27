China Earthquake: चीन में आया विनाशकारी भूकंप; कम से कम 7 लोग घायल, 110 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त

China Earthquake: चीन के उत्तर-पश्चिमी प्रांत गांसु में शनिवार सुबह 5.6 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। इस भूकंप में कम से कम सात लोग घायल हो बताए जा रहे हैं, जबकि 110 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल, किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। स्थानीय बचाव दल ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है।

स्थानीय बचाव दल द्वारा किए गए पहले दौर के निरीक्षण में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार, बचाव दल ने बताया कि आठ घर ढह गए हैं। साथ ही, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीन के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार, चीनी केंद्रीय अधिकारियों ने भूकंप के बाद भूकंप क्षेत्र में एक कार्यदल तैनात किया है, जो कि चार-स्तरीय प्रणाली में सबसे निचला स्तर है।

मंत्रालय ने कहा कि आपातकालीन प्रबंधन मंत्री और राज्य परिषद, चीन की कैबिनेट में भूकंप राहत मुख्यालय के उप कमांडर वांग जियांग्शी ने “भूकंप की स्थिति और क्षति का शीघ्र सत्यापन” करने का आग्रह किया। भूकंप के तीन घंटे बाद जारी किए गए बयान में कहा गया, “आपदा की स्थिति का अभी भी आकलन किया जा रहा है।”

चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के अनुसार, भूकंप दक्षिण-पूर्वी गांसु के लोंगशी काउंटी में स्थानीय समयानुसार सुबह 5.49 बजे 10 किमी (6.2 मील) की गहराई पर आया। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार, अगले दो घंटों में 42 झटके दर्ज किए गए, जिनमें से दो की तीव्रता 4.0 से 4.9 के बीच थी। उत्तर-पश्चिम में लगभग 145 किलोमीटर दूर प्रांतीय राजधानी लान्झोउ सहित आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए।

नेटिज़न्स ने यह भी बताया कि भूकंप की लहरें पड़ोसी चीनी प्रांत शानक्सी की राजधानी शीआन तक महसूस की गईं, जो पूर्व में लगभग 400 किलोमीटर दूर है। सरकारी प्रसारक ने कहा कि आपदा राहत कर्मी प्रभावित क्षेत्र में परिवहन, बिजली और संचार सहित प्रमुख बुनियादी ढाँचे की संभावित क्षति की जाँच कर रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भूकंप के कारण तीन ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 250 से 350 किमी/घंटा की गति से चलने के लिए डिज़ाइन की गई और भूकंप के केंद्र के पास डोंग्शी शहर से गुजरने वाली एक हाई-स्पीड रेलवे, 40 से 60 किमी/घंटा की कम गति पर चल रही है। 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप को मध्यम से तीव्र माना जाता है और यह इमारतों और संरचनाओं को नुकसान पहुँचा सकता है। तिब्बती पठार के उत्तर-पूर्वी किनारे पर स्थित गांसु, चीन के सबसे अधिक भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में से एक है।