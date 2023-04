China fighter aircraft : चीन ने लड़ाकू विमान और युद्धपोत ताइवान की ओर भेजे,किया शक्ति प्रदर्शन

China fighter aircraft: चीन की सेना ने ताइवान को घेरने के लिए लड़ाकू विमान (fighter plane)और युद्धपोत ताइवान की ओर भेजे। ताइवान के राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा (Taiwan President’s visit to America) के बाद चीन भड़क गया है। उसने शक्ति प्रदर्शन करते हुए कई दर्जन लड़ाकू विमान और 11 युद्धपोत ताइवान की ओर भेजे। खबरों के अनुसार,ताइवान के रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defense of Taiwan) ने सोमवार को यह जानकारी दी। चीन की सेना ने इससे पहले ‘‘ लड़ाई की तैयारी के लिए तीन दिवसीय गश्त ’’ (preparation for battle) की घोषणा की थी। यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब चीन के आक्रामक रवैये के बावजूद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा(US House of Representatives) के अध्यक्ष केविन मैक्कार्थी ने अमेरिका के कैलिफोर्निया (California, USA)में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन (Taiwan’s President Tsai Ing-wen) की मेजबानी की। ताइवान में अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी साई के लौटने के बाद सप्ताहांत को उनसे मुलाकात की।

ताइवान में अमेरिकी कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी साई के लौटने के बाद सप्ताहांत में उनसे मुलाकात की। चीन ने मैक्कार्थी के साथ मुलाकात एवं साई की अमेरिकी यात्रा से जुड़े लोगों के खिलाफ यात्रा तथा वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं और सैन्य गतिविधियों में वृद्धि की है। सोशल मीडिया मंच ‘वायबो’ पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के पूर्वी कमान की पोस्ट के अनुसार, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (People’s Liberation Army)ने सोमवार सुबह बताया कि उसका शांडोंग विमानवाहक पोत पहली बार ताइवान को घेरने वाले अभ्यास में भाग ले रहा है। इसमें एक वीडियो में लड़ाकू विमान एक जहाज से उड़ान भरते हुए नजर आ रहा है।