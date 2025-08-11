सोनौली बॉर्डर पर चीनी नागरिक गिरफ्तार, गुप्त रास्ते से घुसपैठ की कोशिश

  1. हिन्दी समाचार
By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों ने रविवार को सतर्कता दिखाते हुए एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया। आरोपी आधिकारिक बॉर्डर चेक पोस्ट को छोड़कर गुप्त रास्ते से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था।

सूत्रों के मुताबिक, वह पिछले चार दिनों से नेपाल में टूरिस्ट वीजा पर रह रहा था। रविवार को उसने सोनौली बॉर्डर के पास 2 नंबर गली से अवैध तरीके से भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क जवानों ने उसे रोक लिया।

जांच में उसके पास पासपोर्ट, वीजा, मोबाइल फोन और अन्य निजी सामान मिला, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग के साथ मिलकर उससे पूछताछ कर रही हैं।

सोनौली थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घुसपैठ की कोशिशों को रोका जा सके।

