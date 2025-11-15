चिराग पासवान की पार्टी LJP ने चुना विधायक दल का नेता, सरकार गठन पर करेंगे चर्चा

Patna: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद एनडीए के सहयोगी दल ने एलजेपी (रामविलास) ने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को घोषणा की है कि नवनिर्वाचित विधायक राजू तिवारी पार्टी विधायक दल के नेता होंगे। उन्होंने कहा कि तिवारी सरकार गठन पर चर्चा करेंगे और पार्टी की ओर से गठबंधन संबंधी मामलों का समन्वय करेंगे।

पटना में एलजेपी (रामविलास) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से कहा, “मुख्यमंत्री पद के चेहरे के सवाल पर मेरी पार्टी का रुख़ यही है – जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा है और जैसा कि संविधान कहता है – विधायक अपने नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनेंगे। जहाँ तक मेरा मानना ​​है, सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे।” उन्होंने कहा, “हमारी पार्टी से उप-मुख्यमंत्री होगा या नहीं और हमारे कितने मंत्री होंगे, इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। गठबंधन में इन मुद्दों पर अभी चर्चा होनी है। एक बार अंतिम रूप मिलने पर हम जानकारी साझा करेंगे।”

विपक्ष के आरोपों पर चिराग पासवान ने कहा, “विपक्ष SIR को बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उन्हें अपनी हार का कोई बहाना चाहिए। मैं अब भी उन्हें चुनौती देता हूँ – अगर उन्हें SIR से कोई दिक्कत है या चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, क्योंकि SIR चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है – तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लोगों को भ्रमित करने के लिए सिर्फ़ एक PPT दिखाना और फिर इधर-उधर भटकना बेमानी है, खासकर जब उनके गठबंधन के सहयोगी ही उनके दावों पर भरोसा नहीं करते। राजद ख़ुद SIR मुद्दे को ज़्यादा तूल नहीं देता, न ही कांग्रेस के गठबंधन के सहयोगी अपने-अपने राज्यों में इसे उठाते हैं। सिर्फ़ राहुल गांधी ही ऐसी बातों में रुचि रखते हैं।”