CJI DY Chandrachud ने विदाई समारोह में सुनाया भावुक किस्सा, पिता ने कहा था-पुणे का फ्लैट सेवानिवृत्त तक अपने पास जरूर रखना

सीजेआई (CJI) ने अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा सुनाया और बताया कि किस तरह से उनके पिता और देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ (Former Chief Justice of the country YV Chandrachud) ने उन्हें पुणे का एक फ्लैट रिटायरमेंट तक बेचने से मना किया था और इसकी वजह क्या थी?