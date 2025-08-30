जम्मू-कश्मीर के रामबन में देर रात फटा बादल, तीन लोगों की मौत, 5 लापता

Ramban cloudburst: देश के पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जम्मू-कश्मीर में रामबन जिले के राजगढ़ तहसील में शुक्रवार-शनिवार रात करीब 12:30 बजे अचानक बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य लापता बताए जा रहे हैं।

रामबन में बादल फटने की घटना के बाद अधिकारियों ने बताया कि राहत और बचाव दल को तुरंत प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया है और लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है। अब तक तीन शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि पांच लोग अभी भी लापता हैं। बादल फटने से इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। मलबे और तेज पानी की धारा में दो मकान और एक स्कूल भवन बह गए। जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने काम में जुटा हुआ है। लापता लोगों को ढूंढ़ने के लिए लगातार राहत व बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि राज्य में पिछले एक हफ्ते से हो रही भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। इस दौरान कई बार बादल फटने से अचानक आयी बाढ़ ने भीषण तबाही मचायी है। ढलानों से पत्थर, पेड़ और चट्टानें गिर रही हैं। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र बारहमासी मार्ग पांचवें दिन भी बंद है।