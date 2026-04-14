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सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना, लगाया बंगाल को बाटने और अपमानित करने का आरोप

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक इशारों-इशारों में किए गए हमले में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी पार्टी को बांग्लाविरोधी ज़मींदार बताया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेते हैं।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक इशारों-इशारों में किए गए हमले में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी पार्टी को बांग्लाविरोधी ज़मींदार बताया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेते हैं। एक्स पर अपनी चुनावी रैली का एक वीडियो शेयर करते हुए, ममता बनर्जी ने बीरभूम, पुरबा बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और बांकुरा के मतदाताओं से अपील की कि वे लगातार चौथी बार सरकार बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दें। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि मेरे भाई-बहन मेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। मेरी ताकत का स्रोत हैं। पिछले पंद्रह सालों में हमने मिलकर जो कुछ भी बनाया है उसकी रीढ़ हैं। बीरभूम, पुरबा बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और बांकुरा ने मुझे प्यार और आशीर्वाद के कर्ज में बांध दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मां-माटी-मानुष सरकार ऐतिहासिक रूप से लगातार चौथी बार सत्ता में लौटेगी।

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर पश्चिम बंगाल के लोगों को बांटने और अपमानित करने की साज़िश रचने का आरोप लगाया। मैं आपको वचन देती हूं, जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं इस धरती और इसके लोगों को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं बंगाल और इसमें रहने वाली हर आत्मा की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। जो लोग हमारे लोगों को बांटने, हमारे राज्य को बदनाम करने, लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने और बंगाल के लोगों का शोषण व अपमान करने की साज़िश रच रहे हैं वह सफल नहीं होंगे। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक हम सब एकजुट हैं। मैं हर जाति, हर संप्रदाय, हर वर्ग और हर धर्म के लोगों से आह्वान करती हूं कि वे उन बांग्ला-विरोधी ज़मींदारों के खिलाफ एक अटूट शक्ति बनकर खड़े हों, जो हमारे हर उस आदर्श के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे आह्वान करती हूं कि आप सूरी से उज्ज्वल चटर्जी, बोलपुर से चंद्रनाथ सिन्हा, रामपुरहाट से आशीष बनर्जी, लाभपुर से अभिजीत सिन्हा (राणा), औसग्राम से श्यामाप्रसन्न लोहार, गालसी से आलोक कुमार माझी, दुर्गापुर पुरबा से प्रदीप मजूमदार, दुर्गापुर पश्चिम से कवि दत्ता, आसनसोल उत्तर से मोलोय घटक, जमुड़िया से हरेराम सिंह, पांडबेश्वर से नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, बांकुरा से अनूप मंडल और पूरे बंगाल में मां-माटी-मानुष के हर एक उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताएं।

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