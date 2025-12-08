CM नीतीश के बेटे निशांत संभालेंगे JDU की कमान! पार्टी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर

Nishant Kumar’s entry into JDU: बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बनें हुए हैं। निशांत ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपने पिता को फिर से सीएम बनाने की अपील की थी। उनकी बढ़ती सक्रियता के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल, जेडीयू में निशांत को सक्रिय राजनीति मांग उठने लगी है। इस बीच, जेडीयू कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर सुर्खियों में है।

पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंपने की मांग की गयी है। पोस्टर में लिखा है- नीतीश सेवक… मांगें निशांत… बिहार के अद्वितीय मा. मुख्यमंत्री श्री नीतीश कु. जी को ऐतिहासिक 10वीं बार मुख्यमंत्री… शपथ ग्रहण कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होने पर ‘चाचा जी’ को अनंत बधाई… ” आगे लिखा है- “अब पार्टी की कमान… संभालें निशांत भाई” यह पोस्टर जेडीयू उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल की ओर से लगाया गया है। जो पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लिए सपोर्ट का इशारा दे रहा है।

इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी निशांत के नाम की चर्चा छेड़ दी थी औरनिशांत के राजनीति में आने के संकेत दिए थे। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा था, ‘पार्टी सदस्य, शुभ चिंतक और समर्थक, सभी चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में शामिल हो जाएं और काम करें। हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन यह उनके ऊपर है कि वह कब पार्टी में आएंगे।’