पहलगाम आतंकी हमले पर सीएम योगी ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतवानी, बोले- ‘जो छेड़ता है भारत उसे छोड़ता नहीं’

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP Chief Minister Yogi Adityanath) ने लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के चैनल कार्य का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले पर कहा कि हमें जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेगे नहीं। उन्होंने कहा कि जो भारत को छेड़ता है भारत उसे छोड़ता नहीं (India does not spare anyone who provokes it)।