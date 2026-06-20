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सीएम योगी ने ललितपुर को दिया बड़ा तोहफा, ₹1,766 करोड़ लागत की 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने कहा, आज ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज है, अटल आवासीय विद्यालय है और लगभग 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क भी जनपद में विकसित किया जा रहा है। बुंदेलखंड अब विकास का एक Model बन रहा है। 'हर घर नल' योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है। शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर 'BIDA' भी बुंदेलखंड में विकसित किया जा रहा है।

By शिव मौर्या 
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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित ₹1,766 करोड़ लागत की 221 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं चेक भी वितरित किए गए। उन्होंने कहा, ये विकास परियोजनाएं बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं, आधारभूत संरचना और जनसुविधाओं को नई मजबूती प्रदान करते हुए क्षेत्रीय विकास को नई गति देंगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा, आज ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज है, अटल आवासीय विद्यालय है और लगभग 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क भी जनपद में विकसित किया जा रहा है। बुंदेलखंड अब विकास का एक Model बन रहा है। ‘हर घर नल’ योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है। शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर ‘BIDA’ भी बुंदेलखंड में विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा, ‘बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर’ के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए आयवृद्धि और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट मॉडल विकसित हो रहा है। इस मॉडल का सबसे सशक्त उदाहरण आज बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर झांसी और ललितपुर में देखने को मिल रहा है। ललितपुर में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है। इसके पश्चात हम प्रदेश में ‘आयुष’ के लिए भी अलग से एक फार्मा पार्क बनाएंगे।

साथ ही कहा, बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया गया है। दशकों से लंबित अर्जुन सहायक परियोजना पूरी हो गई है। रतौली बांध, भावनी बांध, कचनौदा बांध और मझगांव-चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाओं ने आज बुंदेलखंड के अन्नदाता किसानों की किस्मत बदल दी है। हमारा अन्नदाता किसान अब कई गुना आय अर्जित कर रहा है।

 

 

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