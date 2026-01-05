दिल्ली में PM मोदी से CM योगी ने की शिष्टाचार भेंट, BJP के कार्यकारी अध्यक्ष और गृहमंत्री से भी करेंगे मुलाकात

  1. हिन्दी समाचार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद वो गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। पीएम से मुलाकात की तस्वीर को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ​शेयर किया है। साथ ही लिखा कि, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके बाद वो गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। पीएम से मुलाकात की तस्वीर को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ​शेयर किया है। साथ ही लिखा कि, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका पाथेय ‘नए उत्तर प्रदेश’ की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी।

बताया जा रहा है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हुई मुलाकात के दौरान यूपी की राजनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा की गयी है। कहा जा रहा है कि, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैबिनेट विस्तार किया जाएगा, जिसमें पिछड़े और ओबीसी चेहरे को शामिल किया जाएगा।

बीते दिनों सीएम योगी के आवास पर भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ इस मामले पर लंबी बैठक हुई थी। आज इसी सिलसिले में सीएम योगी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर सकते हैं।

2027 के चुनाव की तैयारियां तेज
बता दें कि, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गयी हैं। भाजपा इसको लेकर अभी से अपनी रणनीति बना रही है। कैबिनेट विस्तार में भी यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां साफ दिख जाएंगी।

