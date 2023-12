Cold Wave Alert: अगले दो हफ्ते तक शीतलहर बरपाएगी कहर, इन राज्यों में अलर्ट जारी

Cold Wave Alert: दिसंबर के शुरुआती दिनों में ठंड का कुछ खास प्रभाव भले ही देखने को न मिला हो, लेकिन साल के खत्म होते-होते उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे ठंडी हवाओं यानी शीतलहर (Cold Wave) का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं, अगले दो हफ्ते तक इससे राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

दरअसल, मौसम विभाग (Meteorological Department) ने उत्तर भारत के राज्यों के लिए अगले दो हफ्ते तक शीतलहर (Cold Wave) चलने की संभावना जतायी है। पूर्वानुमान के अनुसार, 5 जनवरी के बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 68 से लेकर 100% तक शीतलहर (Cold Wave) का अनुमान है। जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में इस दौरान 34 से 67% शीतलहर की संभावना जताई गई है। ये अनुमान 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक के लिए जारी किया गया है। हालांकि, बाकी राज्यों में अगले दो हफ्ते में शीतलहर (Cold Wave) का अनुमान नहीं है।

