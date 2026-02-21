कॉलेज ऑफ़ फ़ार्मेसी नौतनवा को मिला ‘A ग्रेड’, एसआईआरएफ–2026 रैंकिंग में जनपद में सर्वोच्च स्थान
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राजीव गांधी कॉलेज ऑफ़ फ़ार्मेसी, नौतनवा को उत्तर प्रदेश सरकार की स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ़्रेमवर्क (SIRF)–2026 में जिले का A ग्रेड प्राप्त हुआ है। यह सम्मान कॉलेज द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित विविध शैक्षणिक, प्रशिक्षण व कौशल कार्यक्रमों के आधार पर दिया गया है।
निरीक्षण टीम ने कॉलेज की
– नियमित कक्षाएँ
– प्रायोगिक प्रैक्टिकल
– हॉस्पिटल ट्रेनिंग
– इंडस्ट्रियल टूर व इंडस्ट्रियल विज़िट
– प्लेसमेंट गतिविधियाँ
– सामाजिक व जनजागरूकता कार्यक्रम
को विशेष रूप से सराहा। भौतिक सत्यापन के बाद संस्थान को जनपद में उत्कृष्ट श्रेणी की रैंकिंग प्रदान की गई।
संस्था के प्रबंधक डॉ. अजीत मणि त्रिपाठी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्राचार्य, निदेशक, समस्त शिक्षकगण व कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों को सराहा। उन्होंने इसे अनुशासन, टीम वर्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का परिणाम बताया।
कॉलेज के निदेशक डॉ. शोभाराम साहू ने भी रैंकिंग को छात्रों की मेहनत और शिक्षकों की निष्ठा का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में कॉलेज और बेहतर शैक्षणिक वातावरण, उन्नत प्रशिक्षण, अधिक प्लेसमेंट तथा उद्योगों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल टूर व विज़िट जैसे कार्यक्रम और मजबूत किए जाएंगे।
कॉलेज परिवार ने इस उपलब्धि को जनपद का गौरव बताते हुए सभी छात्र–छात्राओं, अभिभावकों और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया।
महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट