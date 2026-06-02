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FIFA World Cup 2026 :  यूट्यूबर ‘स्पीड’ ने बनाया FIFA World Cup का गाना “Champions” ,  इंटरनेट पर वायरल

इस समय पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों के बीच फीफा वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है। फुटबॉल के दीवानों के बीच फीफा का साउंडट्रैक गुनगुनाया जा रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

FIFA World Cup 2026 :  इस समय पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों के बीच फीफा वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है। फुटबॉल के दीवानों के बीच फीफा का साउंडट्रैक गुनगुनाया जा रहा है। फीफा ने साल 2026 में होने वाले Football World Cup के लिए शकीरा, बर्न बॉय, जेली रोल, डैडी यांकी, फ्यूचर और टाइला जैसे दुनिया के सबसे बड़े संगीत सितारों के साथ मिलकर एक बेहद भारी-भरकम साउंडट्रैक (Heavy-hitting soundtrack) तैयार किया हैं। फुटबॉल की इस दीवानगी के बीच इंटरनेट पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने खेल जगत और Music Industry  दोनों को चौंका दिया है।

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एक 21 साल के यूट्यूबर ‘स्पीड’ ने बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के वर्ल्ड कप का एक अनऑफिशियल गाना “Champions” रिलीज कर दिया है। इसे इंटरनेट पर इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है कि फुटबॉल प्रशंसक फीफा के आधिकारिक गानों को छोड़कर इसे ही इस सीजन का ‘असली एंथम’ बताने लगे हैं।

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इस गाने की सबसे खास बात यह है कि स्पीड ने इसके अंदर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे सभी 48 देशों के नामों को शामिल किया है। इसकी वजह पूरी दुनिया में बैठे फुटबॉल प्रेमियों के पास इस गाने को शेयर करने की एक बड़ी वजह मिल गई है। इस चतुराई से बनाए गए ट्रैक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज होने के महज दो घंटे के भीतर ही इसे 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देख डाला।

स्पीड ने इससे पहले साल 2022 के विश्व कप के दौरान भी गाने बनाएं। उनके बनाए गाने को 200 मिलियन (20 करोड़) से ज्यादा व्यूज मिले थे, जो कि ज्यादातर ऑफिसियल गानों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने यह सब बिना किसी फीफा डील या बड़े म्यूजिक लेबल के सपोर्ट के अकेले दम पर कर दिखाया है।

 

 

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