कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के मर्डर की थी पूरी प्लानिंग, पुलिस ने रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के शूटर्स को पकड़ा

New Delhi: दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के दो शूटर्स को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। ये दोनों शूटर्स को मुनव्वर फारूकी एक मशहूर कॉमेडियन की हत्या की सुपारी मिली थी। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद इस बात का खुलासा किया है। आरोपियों की पहचान साहिल और राहुल के रूप में हुई है। 

जानकारी के अनुसार, जैतपुर-कालिंदीकुंज रोड पर दिल्ली पुलिस की एक टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक बदमाश राहुल को एक गोली लगी है, जोकि हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। जबकि गिरफ्तार किया गया दूसरा शूटर साहिल हरियाणा के भिवानी का है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि वे विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर काम कर रहे थे, जोकि गोल्डी बराड़ और विरेंदर चरण के साथ काम करता है।

पुलिस के अनुसार, रोहित गोदारा नेगोल्डी बराड़ और विरेंदर चरण के साथ मिलकर मुनव्वर फारूकी को मारने का प्लान बनाया था। पकड़ा गया राहुल हरियाणा के यमुना नगर में 2024 में हुए के ट्रिपल मर्डर केस में वांटेड है। पुलिस को साल 2024 में इनपुट मिला था कि फारूकी को जान का खतरा है। यह जानकारी दिल्ली पुलिस ने मुंबई भेजी गयी थी। कॉमेडियन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी निशाने पर हैं। फिलहाल, पुलिस ने शूटर्स को गिरफ्तार कर खतरनाक प्लान को नाकाम कर दिया है।

