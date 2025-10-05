  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. “संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान: नौतनवा में जनभागीदारी की बड़ी पहल”

“संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान: नौतनवा में जनभागीदारी की बड़ी पहल”

"संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान: नौतनवा में जनभागीदारी की बड़ी पहल"

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नगर पालिका परिषद नौतनवा में रविवार को संचारी रोग नियंत्रण अभियान (5 से 31 अक्टूबर) तथा दस्तक अभियान (11 से 31 अक्टूबर) की औपचारिक शुरुआत हुई। पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने प्रचार-प्रसार वाहनों, एंटी-लार्वा छिड़काव और फॉगिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

पढ़ें :- ध्वजारोहण, माल्यार्पण और सफाई अभियान से गूंजा नौतनवा —गांधी-शास्त्री जयंती पर नमन

अध्यक्ष ने इस दौरान लोगों से अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इंसेफेलाइटिस, चेचक, हैजा-कालरा, फ्लेग और टीबी जैसे संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

इस मौके पर प्रधान लिपिक रमाशंकर सिंह, सभासद अनिल मद्धेशिया, अनिल जायसवाल, राकेश जायसवाल, सुरेंद्र बहादुर जायसवाल, संतोष श्रीवास्तव, दीपू प्रजापति, सत्यप्रकाश, राजकुमार गौड़, अमित जायसवाल, राकेश श्रीवास्तव, गोविंद प्रसाद, राधेश्याम, मजीद, विनोद कुमार, कमलेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

"संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान: नौतनवा में जनभागीदारी की बड़ी पहल"

Video- जब लंकापति रावण ने शिवपाल यादव की गर्दन पर रख दी तलवार, पूरा दृश्य कैमरे में कैद ,सोशल मीडिया पर तेजी से है वायरल

Video- जब लंकापति रावण ने शिवपाल यादव की गर्दन पर रख दी...

UP News : यूपी में निरीक्षक से प्रोन्नत 82 डिप्टी एसपी को मिली तैनाती, देखें सूची

UP News : यूपी में निरीक्षक से प्रोन्नत 82 डिप्टी एसपी को...

राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा- सांसद ने किया देश का सबसे बड़ा अपमान

राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने राहुल गांधी पर बोला हमला,...

संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद, भक्त चिंतित, डॉक्टरों ने दी ये सलाह

संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद, भक्त चिंतित,...

वाहन चालकों के लिए खुशखबरी- टोल प्लाजा पर नकद भगुतान करने पर नहीं देनी पड़ेगी दो गुनी रकम

वाहन चालकों के लिए खुशखबरी- टोल प्लाजा पर नकद भगुतान करने पर...