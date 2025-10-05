“संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान: नौतनवा में जनभागीदारी की बड़ी पहल”

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नगर पालिका परिषद नौतनवा में रविवार को संचारी रोग नियंत्रण अभियान (5 से 31 अक्टूबर) तथा दस्तक अभियान (11 से 31 अक्टूबर) की औपचारिक शुरुआत हुई। पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने प्रचार-प्रसार वाहनों, एंटी-लार्वा छिड़काव और फॉगिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अध्यक्ष ने इस दौरान लोगों से अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इंसेफेलाइटिस, चेचक, हैजा-कालरा, फ्लेग और टीबी जैसे संचारी रोगों की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

इस मौके पर प्रधान लिपिक रमाशंकर सिंह, सभासद अनिल मद्धेशिया, अनिल जायसवाल, राकेश जायसवाल, सुरेंद्र बहादुर जायसवाल, संतोष श्रीवास्तव, दीपू प्रजापति, सत्यप्रकाश, राजकुमार गौड़, अमित जायसवाल, राकेश श्रीवास्तव, गोविंद प्रसाद, राधेश्याम, मजीद, विनोद कुमार, कमलेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट