कांग्रेस सांसद राहुल गांधी,बोले- वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग जवाब दे, फर्जी तरीके से वोटिंग हो रही, चुनाव नतीजों पर संदेह

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम भारत में चुनावों को देख रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक व्यक्ति, एक वोट का विचार कितना सुरक्षित है? क्या सही लोगों को वोट देने की अनुमति मिल रही है? मतदाता सूची में फ़र्ज़ी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं और मतदाता सूची सही है या नहीं? कुछ बातों को लेकर जनता में संदेह है। सत्ता-विरोधी भावना हर लोकतंत्र में हर पार्टी को प्रभावित करती है, लेकिन किसी कारण से भाजपा लोकतांत्रिक ढांचे में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सत्ता-विरोधी भावना से ग्रस्त नहीं है। एग्ज़िट पोल, जनमत सर्वेक्षण एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि आपने हरियाणा चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव में देखा, और फिर अचानक नतीजे पूरी तरह से अलग दिशा में जाते हुए बड़े बदलाव के साथ दिखाई दिए।

राहुल गांधी ने SIR को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने कहा कि संविधान की नींव वोट है। ऐसे में सोचना होगा कि क्या सही लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है? क्या मतदाता सूची में फर्जी वोटर्स जोड़े गए? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया। हम महाराष्ट्र में चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर रहस्यमयी है। राहुल गांधी का आरोप है लोकसभा चुनाव 2024 और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बीच इन मतदाताओं को जोड़ा गया है। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत? कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता? हमने आयोग से बार-बार डेटा मांगा लेकिन हमें नहीं दिया गया। यहां तक कि चुनाव आयोग ने हमें जवाब देने से भी इनकार कर दिया।

वोटों की चोरी पकड़ने में छह महीने का वक्त लगा: राहुल

इस दौरान राहुल गांधी ने सवाल पूछा- शाम पांच बजे के बाद वोटिंग क्यों बढ़े? चुनाव आयोग इसका जवाब दें। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वोटों की धांधली के मामले में चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं, लेकिन आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि हमें वोटों की चोरी पकड़ने में छह महीने का वक्त लगा है।