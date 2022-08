Congress Protest Live : महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल गांधी समेत कई सांसद काले कपड़े पहन पहुंचे संसद, बारिश के बावजूद सड़कों पर डटे कार्यकर्ता

नई दिल्ली। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ शुक्रवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है।पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता विरोध दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं। यहां से कांग्रेस के सांसद राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। उधर, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता मार्च कर रहे हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है । इतना ही नहीं 10 से ज्यादा बसों को खड़ा कर दिया गया. ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा सके।

अब गरीब की थाली पर भी GST की मार है। देश का गरीब GST की लूट से लाचार है। 5 अगस्त को पूरे देश में एक सुर में महंगाई के विरुद्ध हल्ला बोल । महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण शुक्रवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने के करीब 25 मिनट बाद दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि उनका यह व्यवहार उचित नहीं है।

When we raise the voice of the people, the dictatorial regime gets scared. And out of fear they behave like this.

But Congress will not back down.#महंगाई_पर_हल्ला_बोल pic.twitter.com/aOjNhlqEQR

