कांग्रेस ने PM को अपशब्द कहने के आरोपों पर किया पलटवार, कहा- इन्हीं के एजेंट हमारी सभा में घुसकर लगाते हैं गलत नारे

Hurling abuses at PM: वोट अधिकार यात्रा में पीएम नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने को लेकर देश की सियासत गरमायी हुई है। इस मामले में एनडीए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मांफी की मांग कर रहा है। इस बीच कांग्रेस ने आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि भाजपा के ही एजेंट उनकी सभा में घुसकर गलत नारे लगाते हैं और इसे मुद्दा बनाते हैं।
Hurling abuses at PM: वोट अधिकार यात्रा में पीएम नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने को लेकर देश की सियासत गरमायी हुई है। इस मामले में एनडीए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मांफी की मांग कर रहा है। इस बीच कांग्रेस ने आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि भाजपा के ही एजेंट उनकी सभा में घुसकर गलत नारे लगाते हैं और इसे मुद्दा बनाते हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘इन्हीं के एजेंट हमारी सभा में घुस कर ग़लत नारे लगाते हैं, और फिर यही लोग इसे मुद्दा बनाते हैं, ताकि वोटर अधिकार यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। पहले सेनेटरी नैपकिन मुद्दे पर भी इन्होंने फोटोशॉप करते हुए पकड़े गए थे। इनकी चोरी अब पकड़ में आ गई है।’ पटना में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प पर उन्होंने लिखा, ‘इसी कारण ये घबराए हुए हैं और अब हमारे सदाकत आश्रम में गुंडागर्दी करने आ गए। इनके मंत्री और विधायक हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। लेकिन देश और देशवासी यह सब देख रहे हैं, और अब इनकी गुंडागर्दी कतई नहीं चलेगी।’
इन्हीं के एजेंट हमारी सभा में घुस कर ग़लत नारे लगाते हैं, और फिर यही लोग इसे मुद्दा बनाते हैं, ताकि वोटर अधिकार यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। पहले सेनेटरी नैपकिन मुद्दे पर भी इन्होंने फोटोशॉप करते हुए पकड़े गए थे। इनकी चोरी अब पकड़ में आ गई है। इसी कारण ये घबराए हुए हैं… pic.twitter.com/fx6FJA6ER5
— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) August 29, 2025
पटना में हुआ बवाल
भाजपा के कार्यकर्ता शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली दिये जाने का विरोध करने कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उनकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हिसंक झड़प हो गयी। कांग्रेस कार्यालय के सामने शुक्रवार को दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी-डंडे चले हैं। साथ ही दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की।
VIDEO | Bihar: BJP workers hold protest infront of Congress state office in Patna against alleged abuses hurled at PM Modi during Rahul Gandhi, Tejashwi Yadav-led 'Voter Adhikar Yatra'.#PatnaNews #BiharNews
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/X8qrzCRP3Y
— Press Trust of India (@PTI_News) August 29, 2025
पढ़ें :- कांग्रेस जिला कार्यालय की छत गिराकर गेट पर लिखा श्री हरी कुटी निवास, कॉग्रेस कार्यकर्ताओं ने गेट पर पेंट कर लगाया ताला
इस झड़प पर भाजपा नेता नितिन नवीन ने कहा, ‘बिहार का हर बेटा एक मां के अपमान के लिए कांग्रेस को करारा जवाब देगा। हम इसका बदला लेंगे।’ कांग्रेस कार्यकर्ता डॉ. आशुतोष ने कहा, ‘इसका करारा जवाब दिया जाएगा। यह सब सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। नीतीश कुमार ग़लत कर रहे हैं।’