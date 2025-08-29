  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. कांग्रेस ने PM को अपशब्द कहने के आरोपों पर किया पलटवार, कहा- इन्हीं के एजेंट हमारी सभा में घुसकर लगाते हैं गलत नारे

कांग्रेस ने PM को अपशब्द कहने के आरोपों पर किया पलटवार, कहा- इन्हीं के एजेंट हमारी सभा में घुसकर लगाते हैं गलत नारे

Hurling abuses at PM: वोट अधिकार यात्रा में पीएम नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने को लेकर देश की सियासत गरमायी हुई है। इस मामले में एनडीए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मांफी की मांग कर रहा है। इस बीच कांग्रेस ने आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि भाजपा के ही एजेंट उनकी सभा में घुसकर गलत नारे लगाते हैं और इसे मुद्दा बनाते हैं। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Hurling abuses at PM: वोट अधिकार यात्रा में पीएम नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने को लेकर देश की सियासत गरमायी हुई है। इस मामले में एनडीए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मांफी की मांग कर रहा है। इस बीच कांग्रेस ने आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया है कि भाजपा के ही एजेंट उनकी सभा में घुसकर गलत नारे लगाते हैं और इसे मुद्दा बनाते हैं।

पढ़ें :- VIDEO: पटना में कांग्रेसियों और भाजपाइयों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और पथराव, PM मोदी को गाली देने पर आक्रोश

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘इन्हीं के एजेंट हमारी सभा में घुस कर ग़लत नारे लगाते हैं, और फिर यही लोग इसे मुद्दा बनाते हैं, ताकि वोटर अधिकार यात्रा से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। पहले सेनेटरी नैपकिन मुद्दे पर भी इन्होंने फोटोशॉप करते हुए पकड़े गए थे। इनकी चोरी अब पकड़ में आ गई है।’ पटना में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प पर उन्होंने लिखा, ‘इसी कारण ये घबराए हुए हैं और अब हमारे सदाकत आश्रम में गुंडागर्दी करने आ गए। इनके मंत्री और विधायक हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। लेकिन देश और देशवासी यह सब देख रहे हैं, और अब इनकी गुंडागर्दी कतई नहीं चलेगी।’

पढ़ें :- कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन चंडीगढ़ में सड़कों पर लगाया कमल का फूल- देखे वीडियो

पटना में हुआ बवाल

भाजपा के कार्यकर्ता शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली दिये जाने का विरोध करने कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उनकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हिसंक झड़प हो गयी। कांग्रेस कार्यालय के सामने शुक्रवार को दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लाठी-डंडे चले हैं। साथ ही दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की।

इस झड़प पर भाजपा नेता नितिन नवीन ने कहा, ‘बिहार का हर बेटा एक मां के अपमान के लिए कांग्रेस को करारा जवाब देगा। हम इसका बदला लेंगे।’ कांग्रेस कार्यकर्ता डॉ. आशुतोष ने कहा, ‘इसका करारा जवाब दिया जाएगा। यह सब सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। नीतीश कुमार ग़लत कर रहे हैं।’

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'हॉकी के जादूगर' मेजर ध्यानचंद की जयंती: CM योगी बोले-खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश में आ रही

'हॉकी के जादूगर' मेजर ध्यानचंद की जयंती: CM योगी बोले-खेल के क्षेत्र...

बीच सड़क पर कार की छत पर बैठ तेज प्रताप यादव ने सुनी लोगों की समस्या- देखे वीडियो

बीच सड़क पर कार की छत पर बैठ तेज प्रताप यादव ने...

कांग्रेस ने PM को अपशब्द कहने के आरोपों पर किया पलटवार, कहा- इन्हीं के एजेंट हमारी सभा में घुसकर लगाते हैं गलत नारे

कांग्रेस ने PM को अपशब्द कहने के आरोपों पर किया पलटवार, कहा-...

सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते...कांग्रेस कार्यालय में हुई तोड़फोड़ और मारपीट पर बोले राहुल गांधी

सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते...कांग्रेस...

Ban on firecrackers in 8 districts : यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध, जानिए नोएडा और गाजियाबाद समेत कहां-कहां लगा बैन

Ban on firecrackers in 8 districts : यूपी के 8 जिलों में...

शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित अध्यापक के विद्यालय की छात्राओं को नक्षत्रशाला के उपकारणों की नहीं जानकारी, राजनितिक परिवार से जुड़े अध्यापक को मिलेगा शिक्षक पुरस्कार

शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित अध्यापक के विद्यालय की छात्राओं को नक्षत्रशाला...