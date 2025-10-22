  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘बिहार के संविदा कर्मचारी व जीविका दीदी होंगे स्थायी और वेतन 30 हजार…’ तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान

‘बिहार के संविदा कर्मचारी व जीविका दीदी होंगे स्थायी और वेतन 30 हजार…’ तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान

Tejashwi Yadav's big announcement before Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कई बड़े ऐलान किए हैं। पटना में तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो  जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाएगा और उन्हें 30 हजार वेतन मिलेगा। इसके साथ आरजेडी नेता ने राज्य के संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “नामांकन दाखिले का काम पूरा हो चुका है और अब चुनाव प्रचार का समय आ गया है। इस बार बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। बिहार की जनता मौजूदा डबल इंजन वाली सरकार से त्रस्त है। इस डबल इंजन वाली सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा है। लोग बेरोजगारी और पलायन से तंग आ चुके हैं। मौजूदा सरकार ने हमारी पहले की घोषणाओं की नकल करके जनता को गुमराह किया है।”

तेजस्वी ने कहा, “… आप सभी जानते हैं कि इस सरकार में जीविका दीदियों के साथ अन्याय हुआ। हमने फैसला किया है कि सभी जीविका सीएम (कम्युनिटी मोबिलाइजर्स) दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। हम उनका वेतन भी बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करेंगे। यह कोई साधारण घोषणा नहीं है। यह जीविका दीदियों की मांग रही है…”

आरजेडी नेता ने कहा, ” जीविका दीदियों द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज माफ कर दिया जाएगा। अगले दो वर्षों तक जीविका दीदियों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका दीदियों को 2,000 रुपये का अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। सभी जीविका दीदियों को 5 लाख रुपये का बीमा मिलेगा।” उन्होंने कहा, “हमने पहले ही बेटी और माँ योजना की घोषणा कर दी है। बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। इसका मतलब है कि हमारी बेटियों के जन्म से लेकर जब तक वे आय अर्जित नहीं कर लेतीं, उनके लिए एक अलग कार्यक्रम चलाया जाएगा। हम माँ योजना भी लागू करेंगे। एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी… बिहार को अब आर्थिक न्याय की ज़रूरत है…”

तेजस्वी यादव ने आगे कहा, “…दूसरी बड़ी घोषणा संविदा कर्मचारियों से संबंधित है… राज्य में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। हम उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए काम करेंगे…”

