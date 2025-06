तीसरे विश्व युद्ध की उलटी गिनती शुरू, ईरान बोला- अब परमाणु अप्रसार संधि से हटने का समय आ गया

नई दिल्ली। ईरान (Iran) का कहना है कि परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty) से हटने का समय आ गया है। ईरान (Iran) के तरफ से अब तक का उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। ईरान (Iran) ने एनपीटी (NPT) समझौतों से एकतरफा रूप से हटने के लिए कानूनी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान (Iran) के इन समझौतों से बाहर निकलने के बाद, वह परमाणु ऊर्जा (Nuclear Energy) का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा।

JUST IN: 🇮🇷 Iran says it's time to withdraw from the Nuclear Non-Proliferation Treaty. pic.twitter.com/pl031UAJtm

— BRICS News (@BRICSinfo) June 15, 2025