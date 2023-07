Benefits of Eating Carrots Without Peeling: गाजर के छिलके में पाये जाते हैं अनगिनत पोषण तत्व, बिना छीले खाने के हैं कई फायदे

Benefits of Eating Carrots Without Peeling: क्या आप भी गाजर छील कर सेवन करते है। कई फल ऐसे होते हैं जिन्हें छिल कर खाया जाता है। जबकि उन फलो से ज्यादा पोष्टिकता इन फलों के छिलके में होता है। पर क्या आपने गाजर को छिलते समय कभी सोचा है कि इसे छिल कर खाया जाता है या बिना छिले (Carrots Without Peeling) खाना चाहिए।

तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे है गाजर का सेवन करने से पहले इसे छीलना चाहिए या नहीं। गाजर छीलने से हम उसकी त्वचा में मौजूद इंसेक्टिसाइड को हटा कर खत्म कर सकते है।

इससे पहले सिर्फ इस बात का ध्यान रखें की छीलने से पहले एक बार उसे अच्छे और साफ पानी से धो लिया जाए जिससे अधिकतर इंसेक्टिसाइड को धोने पर ही निकला जा सके। गाजर को बिना छीले (Carrots Without Peeling) खाने से उसके पोषण तत्व ज्यो के ज्यो बने रहते है।

क्योंकि गाजर में अधिकतर पोषक तत्व इसके ऊपरी स्किन में ही मौजूद होते है। अगर हम इसका छिलका नहीं उतार रहे हैं तो हम अपने खाने को और भी ज्यादा पोष्टिक बना रहे है। खाने या पकाने से पहले अगर हम गाजर को छीलते है तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है।

जिसके कारण हमें खाना बनाने में अधिक समय लग सकता है। खासकर के अब हमें खाना बड़ी संख्या में बनाना हो। इस प्रोसेस को न करके हम अपने खाना बनाने के तरीके को आसान कर सकते है और अपनी रसोई में होने वाले कचरे से भी निजात पा सकते है।