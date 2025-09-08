गो-तस्कर सलीम पुलिस मुठभेड़ में घायल, तमंचा व बाइक बरामद

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बसवार मोड़ स्थित सेमरा-चंद्रौली नहर पुल पर सोमवार की भोर करीब ढाई बजे पुलिस और गो-तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की घेराबंदी के दौरान भागने की फिराक में आरोपित ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से घायल को दबोच लिया और इलाज के लिए सीएचसी परतावल भेजा, जहां वह पुलिस अभिरक्षा में भर्ती है।

घायल तस्कर की पहचान सलीम (28) पुत्र हाशिम निवासी पकड़ी खुर्द थाना कोतवाली, जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की है।

दरअसल, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गो-तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्यामदेउरवा पुलिस ने बसवार मोड़ पर घेराबंदी की थी। तभी वांछित आरोपी सलीम मौके पर पहुंचा और पुलिस को देखते ही भागने लगा। खुद को घिरता देख उसने गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा व गिरफ्तारी के प्रयास में पलटवार किया, जिसमें वह घायल हो गया।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी सलीम के खिलाफ पूर्व में भी गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। इस घटना से जुड़ा मामला धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना श्यामदेउरवा में पहले से दर्ज है।

घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। मुठभेड़ के दौरान श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह, भिटौली थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा, स्वाट प्रभारी अखिलेश सिंह, एसओजी प्रभारी योगेश प्रताप सिंह व चौकी प्रभारी अमित सिंह अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। सीओ सदर जय प्रकाश त्रिपाठी ने सीएचसी परतावल पहुंचकर आरोपी से पूछताछ भी की।