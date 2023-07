Cricket News: भारत के घरेलू शेड्यूल का हुआ एलान, वनडे विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत

Cricket News: बीसीसीआई ने घरेलू सीजन 2023-24 के लिए मैचों के शेड्यूल का एलान किया है। इस घरेलू सीजन के दौरान भारतीय टीम 16 इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी। जिसमें 5 टेस्ट मैचों के अलावा 3 वनडे और 8 टी20 मुकाबले शामिल है। इसके अलावा भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज के शेड्यूल और वेन्यू का एलान कर दिया गया है। वनडे विश्व कप से पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी।

NEWS – BCCI announces fixtures for International Home Season 2023-24.

The Senior Men's team is scheduled to play a total of 16 International matches, comprising 5 Tests, 3 ODIs, and 8 T20Is.

More details here – https://t.co/Uskp0H4ZZR #TeamIndia pic.twitter.com/7ZUOwcM4fI

— BCCI (@BCCI) July 25, 2023