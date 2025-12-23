  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सोनवल में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज़, पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया उद्घाटन

सोनवल में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज़, पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया उद्घाटन

सोनवल में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज़, पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया उद्घाटन

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के सोनवल में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ बुधवार को पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया। वे क्रिकेट ग्राउंड पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचित हुए और रिबन काटकर प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया। खिलाड़ियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत किया।

पढ़ें :- पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

उद्घाटन के दौरान पूर्व विधायक ने युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक रहने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से खेलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजनों से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

कार्यक्रम में प्रधान अखिलेश्वर शुक्ल उर्फ पुजारी शुक्ल, झिनकू चौबे, अब्दुल्ला मंजरी, हसन खान, मंटू त्रिपाठी, रवि त्रिपाठी, तैयब खान, राहुल त्रिपाठी, आदर्श पाण्डेय, गोलू पाठक, जहीर खान, विवेक शुक्ला, अखिलेश चौबे, आदित्य मणि त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। खिलाड़ियों और दर्शकों में टूर्नामेंट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नमो भारत में अश्लील कृत्य करने वाले जोड़े पर कसा शिकंजा, वीडियो वायरल करने वाला ऑपरेटर नौकरी से बर्खास्त

नमो भारत में अश्लील कृत्य करने वाले जोड़े पर कसा शिकंजा, वीडियो...

कोडीन सिरप का अपराधी देश में हो या विदेश में उसे सजा जरूर मिलेगी,  2016 में होलसेल लाइसेंस सपा सरकार ने बांटे थे : केशव प्रसाद मौर्य

कोडीन सिरप का अपराधी देश में हो या विदेश में उसे सजा...

सोनवल में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज़, पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया उद्घाटन

सोनवल में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज़, पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी...

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, अधिकारियों को...

UP School Closed : सर्दी के चलते 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे सभी विद्यालय

UP School Closed : सर्दी के चलते 8वीं तक के स्कूलों में...

यूपी के हर जिले में होगी साइबर थाने की स्थापना : मंत्री सुरेश खन्ना

यूपी के हर जिले में होगी साइबर थाने की स्थापना : मंत्री...