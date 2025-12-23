सोनवल में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज़, पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया उद्घाटन

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के सोनवल में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ बुधवार को पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया। वे क्रिकेट ग्राउंड पहुंचकर खिलाड़ियों से परिचित हुए और रिबन काटकर प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया। खिलाड़ियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत किया।

उद्घाटन के दौरान पूर्व विधायक ने युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक रहने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से खेलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजनों से प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

कार्यक्रम में प्रधान अखिलेश्वर शुक्ल उर्फ पुजारी शुक्ल, झिनकू चौबे, अब्दुल्ला मंजरी, हसन खान, मंटू त्रिपाठी, रवि त्रिपाठी, तैयब खान, राहुल त्रिपाठी, आदर्श पाण्डेय, गोलू पाठक, जहीर खान, विवेक शुक्ला, अखिलेश चौबे, आदित्य मणि त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। खिलाड़ियों और दर्शकों में टूर्नामेंट को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट