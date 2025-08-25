केंद्र ने CM रेखा गुप्ता की CRPF का जेड सिक्योरिटी कवर ली वापस! दिल्ली पुलिस ही देगी सुरक्षा

Security of CM Rekha Gupta: पिछले दिनों सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर फिर से बदलाव किया गया है। सीएम रेखा को दी गई सीआरपीएफ (CRPF) की ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली सीएम की सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है।

दरअसल, 20 अगस्त की सुबह सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) पर उस वक्त हमला हुआ था, जब वह सिविल लाइंस इलाके में स्थित अपने ऑफिस में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को सुन रही थी। इस दौरान गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय राजेशभाई खिमजी सकारिया ने हमला कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने सीएम पर हमले की जांच के सिलसिले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, सीएम ऑफिस ने इस हमले को ‘‘उनकी हत्या की सुनियोजित साजिश’’ का हिस्सा बताया था।

सीएम पर हमले के एक दिन बाद गृह मंत्रालय ने विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली सीआरपीएफ की ‘वीआईपी’ सिक्योरिटी विंग को केंद्र के ‘जेड’ श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत रेखा गुप्ता को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था।

सूत्रों की मानें तो सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली गई है और अब दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ही फिर से सीएम को सुरक्षा प्रदान कर रही है। सीआरपीएफ सुरक्षा (CRPF Security) बढ़ाने का आदेश केंद्र द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया जाना था, लेकिन योजना में बदलाव हुआ और सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी किए गए।