  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. केंद्र ने CM रेखा गुप्ता की CRPF का जेड सिक्योरिटी कवर ली वापस! दिल्ली पुलिस ही देगी सुरक्षा

केंद्र ने CM रेखा गुप्ता की CRPF का जेड सिक्योरिटी कवर ली वापस! दिल्ली पुलिस ही देगी सुरक्षा

Security of CM Rekha Gupta: पिछले दिनों सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर फिर से बदलाव किया गया है। सीएम रेखा को दी गई सीआरपीएफ (CRPF) की ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली सीएम की सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Security of CM Rekha Gupta: पिछले दिनों सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को लेकर फिर से बदलाव किया गया है। सीएम रेखा को दी गई सीआरपीएफ (CRPF) की ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। रिपोर्ट्स की मानें तो दिल्ली सीएम की सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है।

पढ़ें :- Appointed Deputy NSA : CRPF के पूर्व डीजी को बनाया गया डिप्टी एनएसए, जानें कौन हैं अनीश दयाल सिंह?

दरअसल, 20 अगस्त की सुबह सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) पर उस वक्त हमला हुआ था, जब वह सिविल लाइंस इलाके में स्थित अपने ऑफिस में ‘जन सुनवाई’ कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को सुन रही थी। इस दौरान गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय राजेशभाई खिमजी सकारिया ने हमला कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने सीएम पर हमले की जांच के सिलसिले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, सीएम ऑफिस ने इस हमले को ‘‘उनकी हत्या की सुनियोजित साजिश’’ का हिस्सा बताया था।

सीएम पर हमले के एक दिन बाद गृह मंत्रालय ने विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाने वाली सीआरपीएफ की ‘वीआईपी’ सिक्योरिटी विंग को केंद्र के ‘जेड’ श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत रेखा गुप्ता को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था।

सूत्रों की मानें तो सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली गई है और अब दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ही फिर से सीएम को सुरक्षा प्रदान कर रही है। सीआरपीएफ सुरक्षा (CRPF Security) बढ़ाने का आदेश केंद्र द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया जाना था, लेकिन योजना में बदलाव हुआ और सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी किए गए।

पढ़ें :- मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है, किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं, हमले के बाद बोलीं सीएम रेखा गुप्ता
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विधायक पूजा पाल, बोलीं-मुझे बीजेपी से खतरा नहीं, फिर दोहराया सपा पोषित माफिया कर सकते हैं मेरी हत्या

विधायक पूजा पाल, बोलीं-मुझे बीजेपी से खतरा नहीं, फिर दोहराया सपा पोषित...

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी,तेज हवा के साथ हो रही बरसात

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी,तेज हवा के साथ हो...

15 हजार से अधिक अस्पताल बंद कर देंगे दो बीमा कंपनियों का कैशलेस इलाज

15 हजार से अधिक अस्पताल बंद कर देंगे दो बीमा कंपनियों का...

यूपी पुलिस की बड़ी सफलता, टूरिस्ट बस में 200 किलो विस्फोटक छिपाकर दिल्ली लेकर जा रहे उजैर और शाहनवाज को किया गिरफ्तार

यूपी पुलिस की बड़ी सफलता, टूरिस्ट बस में 200 किलो विस्फोटक छिपाकर...

प्रियंका गांधी SSC छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़कीं, कहा- परीक्षाओं में भ्रष्टाचार खत्म करने की बजाय युवाओं पर लाठियां बरसाना दुर्भाग्यपूर्ण

प्रियंका गांधी SSC छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़कीं, कहा- परीक्षाओं में...

Delhi Metro Fares Hike: अब दिल्ली मेट्रो में सफर करना हुआ महंगा, DMRC ने बढ़ाया किराया; देखें- फेयर लिस्ट

Delhi Metro Fares Hike: अब दिल्ली मेट्रो में सफर करना हुआ महंगा,...