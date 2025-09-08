रूपनदेही जिले में कर्फ्यू, बेलहिया, महेशपुर भंसार कार्यालय बंद

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ भड़के प्रदर्शनों का असर अब रूपनदेही जिले तक पहुंच गया है। प्रशासन ने सोमवार को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बुटवल और भैरहवा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाने के साथ ही बेलहिया, महेशपुर भंसार कार्यालय को बंद कर वाहनों की आवाजाही रोक दी है।

मुख्य जिला अधिकारी टोकराज पांडेय ने जानकारी दी कि सोमवार शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक धारा 6(ए) 2028 के तहत कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान चार किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, बैठक, प्रदर्शन या भीड़-भाड़ पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

कर्फ्यू का दायरा इस प्रकार निर्धारित किया गया है—

बुटवल क्षेत्र: पूर्व में पेट्रोल पंप, धागा फैक्ट्री पुल तक, पश्चिम में बेलवास चौक तक, उत्तर में चिड़िया नदी तक, दक्षिण में मंगलपुर तक।

भैरहवा क्षेत्र: पूर्व में रोहिणी नदी पुल तक, पश्चिम में बेथरी ब्रिज तक, उत्तर में बुद्ध चौक तक, दक्षिण में मेथादिहावा तक।

साथ ही, बुटवल–बेलहिया सड़क खंड के दाएं-बाएं 100 मीटर क्षेत्र में भी कर्फ्यू लागू रहेगा।

इस कदम के चलते भारत-नेपाल सीमा के बेलहिया नाका पर भी आवागमन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने तक कर्फ्यू जारी रहेगा।