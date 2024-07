Deaths Due to Lightning: यूपी में आकाशीय बिजली का कहर; 52 लोगों की मौत, 17 झुलसे

Deaths Due to Lightning in UP: यूपी में इन दिनों बारिश और बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त नजर आ रहा है। इसी बीच प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से मौत की खबरें सामने आयी हैं। बुधवार को पूर्वी व मध्य यूपी में आकाशीय बिजली से कुल 52 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 16 महिलाओं समेत 17 लोग झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया है।